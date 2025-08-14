これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、怪談の語り部としても活動する川奈まり子が、とっておきの怖い話や不思議な話をルポルタージュ。読んだら最後、逃げ場なし。

好美さん（仮名）は岡山の総合病院に三十年あまり勤続している看護師だ。特にいわく因縁のある病院ではないものの、長年の間には奇妙な現象を何度か目の当たりにしたという。

ことに、2024年5月中旬のある日を境に頻度を増したと思う、とのこと。

――その日の午後2時頃、彼女が一階の休憩室の前を通りかかったところ、ガラス張りの壁越しに、顔見知りの70代の男性患者が同年輩の女性といるのが見えた。

男性の険しい表情と、女性が男性の横に佇んで何か熱心に話しかけているようすから「取り込み中」という言葉が頭に浮かんだ。男性は電子タバコを手にしている。

女性はジャージ上下で、化粧気のない蒼白い顔をしており、見るからに入院患者風だが、知らない顔だ。一方、喫煙している男性は、彼女が配属されている消化器内科に数年来たびたび通院している、いわば顔見知りだった。

問題は、彼がここで加熱式の電子タバコを喫っていることだ。院内は電子タバコを含めて全面禁煙なのである。何はともあれ、とりあえず注意するつもりで、つかつかと歩み寄った。

だが、休憩室の中に入った途端、長椅子の横に立っていた女性の姿が見えなくなった。

ありえないことだが、まさに煙のように消えたとしか思えない…。驚くと共に、好美さんは、かつて体験したとある出来事を脳裏に蘇らせていた。

10年あまり前のことだ。休憩時間に旧病棟の屋上に行くと、とんだ場面に出くわした。

既婚で四十代の勤務医が思索にふけっている体で柵に体重を預けて立っていたのだが、その背中に、薄手のワンピースを着た若い女性が張りついていたのである。女はツル草のように全身で絡みつき、彼の耳もとに唇を寄せて何ごとか囁いている。

好美さんは咄嗟に踵を返して立ち去ろうとした。

ところが当の医師に呼び留められ、内心呆れながら振り向くと、そこにいたのは彼一人。女など最初からいなかったかのようだった。

魔法のように消えた若い女と医師の関係は結局わからずじまいだったが、今回の男性患者についても、話しかけていた女が消えたという共通点があるために、思わず連想した次第で、同時に悪い予感を抱くことになった。

なぜなら、件の医師は、その数日後に心不全で急死してしまったので。

しばらくは何事もなかったが、休憩室の出来事から一週間ほど経った5月21日、病院と同じ市内で1日のうちに7件の住宅火災が発生した。1日の火災発生件数としては過去10年で市内最多だったため盛んに報じられ、好美さんもテレビのニュース番組で知ることになった。

この一連の火災による死者は1名で、民家の焼け跡から焼死体となって発見された。彼女が見た番組では「現在遺体の身元を確認中」と述べるにとどまり、年齢も性別も明らかにされなかった。

しかし、後日、病院関係者から、それが例の男性患者だったことを知らされた。予感が的中してしまったのである。

その頃、好美さんは、次の休日に、かつて同僚だった元看護師の女友だちと倉敷市のレストランで食事をする約束をしていた。当日、夕方6時に店の前で待ち合わせをして、現地に向かうと、先に着いて彼女を待っている友人の姿が遠くから認められた。

だが、よくよく見れば、友人の肩に眼鏡を掛けた中年男性が縋りついて、耳もとに何か囁きかけているではないか。

ところが友人は、彼女が来たことに気がつくと、満面の笑顔で手を振って合図した。男の存在をまったく感知していないとしか思えない態度だ。異様な状況はこれに留まらなかった。友人に近づくにつれて男の姿が薄れていって、ついには消え失せてしまったのである。好美さんは、こう訊ねてみないではいられなかった。

「さっきまで、ここに眼鏡を掛けた男の人がおらんかった？」

「元ダンナじゃったら、でぇれぇ怖い。あの人も眼鏡じゃったが、最近亡くなったけぇな」

友人は20代の頃に結婚してたった1年で離婚した。結婚式を挙げず、特にお披露目もしなかったので、好美さんは彼女の元夫に会ったことがなかった。

さっきの男を思い浮かべて「亡くなるような歳？」と訊くと、友人は首を横に振って、

「私と同い年じゃが、膵臓癌で。共通の知り合いが知らせてくれよった」

と答えた。

――彼女が交通事故で命を落としたのは、その4日後のことだった。

以来、勤め先の病院で、患者の枕もとで、あるいは、患者のそばに近々と擦り寄って、一方的に話しかける者の姿をよく目にするようになったのだと彼女は言う。

「病院の外でも見たのは数えるほど。あいつらはたいがい、死期が迫った患者さんのそばに張りついているんですよ」

話しかける者の姿は老若男女さまざまで、何を言っているのか聞き取れたためしがなかったが、一度、赤ん坊の霊が40代の女性患者の枕もとで、声を限りに泣いていたときは、その後何日も泣き声が耳について離れず、憂鬱な思いをしたとのことだ。

「言葉を覚える前の赤ん坊だったのに、その患者さんも、ひと月も経たずに……」

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

