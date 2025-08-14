【前後編の後編／前編を読む】60歳男性の人生を決定づけた、30年前の「出られなかった電話」 事件はバブルの狂乱の果てに起きた

バブル前夜に社会人となった藤倉貴敏さん（60歳・仮名＝以下同）は、「世の中がパッパラパーだった」という浮かれた時代を過ごした。だがバブルが崩壊すると、心に刻まれる悲劇を目の当たりにし、また彼自身もリストラ危機、会社の吸収合併という憂き目にあう。その過程では、時代を生き延びた同志ともいえる比佐子さんと結婚し、資格を得て働く彼女と一緒に娘と息子を育てた。一方で、共に暮らす義母は比佐子さんと何かと対立し、やがて認知症と診断されて施設へ。だが義母は貴敏さんに「私はボケていない、騙されてここにいる」「気をつけたほうがいい、比佐子は浮気している」と告げるのだった。

「目の前の生活を大切にするため」貴敏さんは耳を貸さなかった、のだが――

＊＊＊

とはいえ、貴敏さんは妻が浮気しているとは思っていなかったし、確認する必要性さえ感じなかった。それは「信じていた」というより「めんどうだったから」という理由だったそうだ。

「とりあえずうまくいっている家庭に、わざわざ波風を立てる必要はありませんから。それに義母がいなくなり、正直言って比佐子は気が楽になったのか、明るくなりました。そんなときに浮気しているのかなんて言えません」

それより日々の生活を大事にしたかった。成長していく子どもたちを、妻とふたりで見守りたかった。安定した生活を何より自分が欲していることがよくわかったと彼は言う。

「自分がそういう生活を送っているとき、ときどきバブル後に自死した友人を思い出しました。僕はいつの間にか、彼の分もきちんと生きていこうと思うようになっていた。経済的には低空飛行だったけど、それでも不安定よりはいい。50歳を過ぎた頃に妻とローンを組んで、中古のマンションを購入しました。これでさらに安定した。会社も吸収合併以降、何度かいろいろな変革がありましたが、ようやく落ち着き始めていた」

もう“変化”はいらなかった。変化し続けることで疲弊するものもあると彼は感じていたのだ。妻との関係は子どもを介して安定しているのだから、このまま子どもたちが大人になるのを見届ければそれでいい。彼はそう感じていたという。

生きる気力を無くした出来事

だがさらなる変化が彼に訪れた。

「50代半ばに子会社への出向命令が下りました。しかも転籍だから、本社に戻ることはできない。そういう先輩も見てきました。みんな精気を削り取られたようになっていく。本社では使えない人間だという証明みたいなものですから、生きる気力もなくしますよね」

彼は妻にそれを言い出せず、同じ目にあった先輩に会いに行った。今さら転職もできないのだから割り切るしかないだろ、と先輩は自嘲気味につぶやいた。こうはなりたくない、だがこうなるのは目に見えていると彼は絶望的な気分になった。

「給料も減る、退職金も減る。それがわかっていながらしがみつくしかない。無力感にさいなまれました。出向先に出社したその日、居心地の悪さにもやもやしたものを抱えて帰宅すると、妻と子どもたちがケーキを前にはしゃいでいた。ローストビーフなんかもあって。受験でピリピリしていた娘もにこにこしてる。その娘が『おとうさん、お帰り。おかあさんが大出世したんだよ』って。息子も『すごいよなあ、おかあさんは』とお祝いムード一色でした。僕が出向したことはまだ家族は知らない。一方で妻は大出世。妻のためにはよかったなと思いつつも、どんどんみじめな気持ちになっていった」

妻への不満を口にする貴敏さんだが…

それからしばらくたったある日、妻から「どうして言ってくれなかったの」と突然、声をかけられた。偶然、共通の知人である寛子さんという女性に再会し、貴敏さんのことを聞いたのだという。寛子さんは、比佐子さんが若いころ一緒に遊んでいた相手で、たまたま貴敏さんの勤務先に友人がいた。そこから貴敏さんが出向したと知ったのだ。

「『そんな大事な話を赤の他人から聞かされた私の気持ちがわかる？』と妻は真っ先に言った。これが僕の神経を逆なでしたんですよね。『だったら、出向を命じられたオレの気持ちがわかるのか』と言ってしまった。妻はそれには答えず、『知らなかったとも言えないし、対応に困ったわよ。あなたの口から聞きたかった』とぶつぶつ言ってる。妻は結局、仕事で苦しんだり悩んだり、人間関係に惑わされたりしたことがないんです。だから社会で苦労している僕の気持ちなんかわからない」

いや、ちょっと待てよと感じた。そう言うなら、結婚してから国家資格をとり、家庭をもちながら仕事に従事してきた妻の気持ちが貴敏さんにはわかるのかと言いたくなる。そもそも社会で苦労しているのはあなただけではない。自分がつらい立場になったからといって、妻に嫉妬するのはある種の逆恨みみたいなものだ。そもそも妻が言うように、たとえかっこ悪くても出向の件を話していれば、夫婦の気持ちはむしろきちんと行き交うことができたのではないだろうか。

貴敏さんも、言葉の選択を間違えたと思ったのか、「僕の気持ちなんかわからない、というのは単なる甘えですが」とつけ加えた。

蘇る妻の不倫疑惑、そして…

それ以降、どこか夫婦関係がギクシャクするようになっていった。めんどうだから妻の不倫が真実かどうかはどうでもいいと思っていたのに、きっと今も浮気しているに違いないと思ったそうだ。あれだけ「家庭から逃げない」と言っていた彼の気持ちはグズグズと崩れていった。

「そのとき連絡をくれたのが、妻に僕の出向をしゃべった寛子さんです。『比佐子が何も知らなかったみたいだから、私、余計なことを言っちゃったと思って』と彼女は気にしてくれていました。SNSでやりとりしていたんですが、なぜか一度会おうかという話になった」

比佐子には内緒でと寛子さんは念を押した。貴敏さんには、鬱屈した何かがずっとつもり続けていたのだろう。それが出向の件で限界に達した。誰かに話を聞いてもらいたいが、自分や家族のことをよく知っている人には話したくない。ちょうどいい距離感だったのが寛子さんだったのだろう。

「寛子さんは本当に変わってなかった。相変わらずきれいで華やかでした。彼女から見ると、比佐子は老けたなと感じ、そう感じた自分を恥じました。でも寛子さんとの再会は楽しかった。彼女は『出向なんて、あなたのせいじゃないでしょ。会社都合に巻き込まれただけ。しかたないのよ、私たち、けっこう入社人数も多かったしね。会社も今や効率みたいなことしか考えないし、結局、出向させられるのは会社にとって不都合な人。でも社会には必要な人なのよ』とものすごく慰めてくれました。確かに、僕が出向で耐えられなかったのは、おまえはダメ人間だと烙印を押されたから。でも寛子さんは、そういうことではないと僕の凝り固まった価値観を覆してくれた。彼女も会社人間でしたから、僕の気持ちをわかってくれたんだと思う」

「裏切る勇気がある？」

久しぶりに肩こりが癒えたような、身が軽くなるような気がした。寛子さんは30代に入ってから親の介護をせざるを得なくなり、仕事との両立に苦労したらしい。もう限界というところで両親が相次いで亡くなった。もう迷惑はかけないからと親に言われた気がして、ちょっとせつなかったと彼女は目を潤ませた。

「お互いになんだかしんみり人生を語ってしまって……。気づいたらすっかり距離感が近くなっていた。それからときどき会うようになりました。あるとき『たまにはうちで一緒に飲まない？』と誘われて。行ってみたら、テーブルいっぱいに料理が並べられていた。和食メインでしたが、それがどれもこれもとんでもなくおいしくて。お酒にもぴったり合う。ふたりでちびちび飲みながら、僕はいつも以上に食べました。出向以来、食欲がなかったんだけど、久しぶりにおいしく食べて飲んで……」

酔ったせいか、ついうっかり妻の愚痴も漏らしてしまった。すると寛子さんは、顔を近づけてきて「比佐子を裏切る勇気がある？」とささやいた。

「比佐子を裏切るのが目的ではなかったから、『僕は寛子さんのことが好きになった』と言いました。心の中では、比佐子だって浮気していたんだし、今だってしているかもしれないという思いは渦巻いていましたね。義母への冷たい仕打ちも思い出したし。そうやって妻を悪者にすることで、勇気を出そうとしていたのかもしれませんが」

不倫に溺れて

不倫を「裏切り」というなら、結婚以来、初めての裏切りだった。しかも相手は妻のかつての友人だ。だが目の前の寛子さんの魅力と、その背徳感に抗えなかった。そして溺れて溶けた。

「それからは彼女に夢中になりました。彼女自身に夢中になったのか、その状態にはまったのかは判断がつかなかったけど、少なくとも恋をしているという高揚感はすさまじいものがありました。急に変わった僕に妻は、『なんかいいことあった？』と言ったほど。出向先でも、置きものみたいにおとなしくしていたのが、急に仕事をしようという気になって、社内改革を役員に持ちかけたりしました。案外、僕の存在は嫌われているわけでもないとわかってホッとしました」

自分が躍動している実感があった。恋というものは、それほどまでに人に影響を及ぼすのだ。

安定した生活を捨てようと

「半年ほどたつうち、『ねえ、いっそここに越してきたら』と寛子さんが言い出した。私にはあなたしかいないと涙も見せた。そういえば妻子は僕がいなくても生きていけるけど、寛子さんは家族もいない、親戚ともつきあいがない。還暦近くなってひとりはきついと言うのも納得できる。僕も彼女とふたりで生きていけるなら本望だ。そう思いました」

20年以上続けてきた、そしてあれほど安定した生活を求めていた彼が、一気に動き出してしまった。

「妻には、ひとりで暮らすと伝えました。どうしてひとりなのと妻は言った。人生を見つめ直したいと言うと、『寛子が宣戦布告してきたけど、私はどっちでもいいから』って。寛子さん、あっさり比佐子に打ち明けていたんですよね。なんだそれと思ったけど、今さら出ていかないわけにはいかなくなった。気が向いたら戻ってらっしゃいよと妻に軽くあしらわれました。そうなると戻るわけにはいかないと思って」

そして2年後の現在

寛子さんと暮らし始めて2年がたった。貴敏さんはもうじき定年を迎えるが、出向先ではあと5年はいてほしいと言われるまでになった。寛子さんの勤務先は65歳定年なので、しばらくは共働きが続きそうだ。妻の比佐子さんとはこの2年、ほとんど顔を合わせてはいない。

「熱に浮かされるようにして今の生活を始めたけど、気持ちは半年もたたないうちに冷めていました。寛子さんとは食の趣味は合うものの、それ以外はあまり接点がないというか。この年になると肉体関係によって深まる感情も、あまりないんですよね。ここは僕がいるべき場所なんだろうかという思いが日に日に募っています。だからといって比佐子のいる家がそうだとも思えなくて……」

つい先日、娘から就職が決まったと連絡があった。お祝いにと娘とふたりで始めて外で飲んだ。

「娘が言いました。『おとうさん、いつまで迷える子羊やってるの？』って。ドキッとしましたね。そうか、結局、オレはまじめに生きてきた人生に自ら背を向け、ただ迷ってさまよっているだけなのかもしれないなと。情けないですよね。比佐子にはそんな僕の情けなさがとっくに見えていたんでしょう」

爆発はしたものの自爆だというのはそういうことだったようだ。心の行き場所、落ち着き先がないもどかしさに、彼は苦しんでいる。

＊＊＊

家庭を捨てて恋に生きる道を選んだ貴敏さん。義母にかつて植え付けられた疑心暗鬼、そして若き日に目の当たりにした“悲劇”で得た人生観が、その背中を押したのかもしれない。彼の心の奥に刻まれたその出来事は【記事前編】で紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部