生涯でたった一度、不倫をしたという人もいれば、何度も繰り返す人もいる。もちろん、結婚したら一度も浮気などしない人もいるだろう。人はなぜ不倫をするのか。もともと本人がもっている「恋愛体質」のせいなのか、あるいは「出会いを引き寄せる力」なのか、はたまた「モテたい欲求の強弱」の問題なのか。同じ状況にあっても、不倫関係を結んでしまう人と結ばない人、何が違うのか。倫理観の問題だけでは解決できないような気がしてならない。

「結婚したらもう恋愛はしないもの」と決め込み、それを守れるなら誰も不倫などしない。守れなくなりそうだったのにギリギリで踏みとどまった男性に聞くと、その理由は「ことが進んだらめんどうだから」という声が多い。つまりは進むのは恋愛感情や情熱の問題で、進まないのは保身のためとも考えられる。保身が悪いわけではないが、抑圧が強いといずれ何かが爆発しないとも限らない。

「僕はついに爆発してしまった、ということですね。自爆です」

苦い表情で、それでも少し笑おうとしながら藤倉貴敏さん（60歳・仮名＝以下同）は言った。還暦とはいえ、非常に若々しい。50代半ばで体を見直し、歯をきれいに整え、筋トレを始めた。そのかいあって身長175センチ、しなやかな筋肉を保っているという。

バブルを謳歌して

首都圏のとある町で、サラリーマン家庭の長男として生まれた。父は大手企業に勤務していたが学歴がなかったためか出世できなかった。職場結婚した母は専業主婦として高度成長期に家事と子育て、その後はパートで働くという当時の典型的な女性のありようをまっとうした。3歳違いの妹がいる。

「せめて高校までは公立に行ってほしいと言われていました。僕もそのつもりだった。一年浪人して私立大学に入学。バブル前夜のころに就職だったので、大手の企業から内定が出ました。第一希望のとこから内定をもらい、ほぼ“拉致”されるように研修を入れられましたが、それがなんと海外だった。つまり海外旅行に連れ出され、他の会社からのアプローチを受けないようにされたわけです。僕ですらそういう状態だったから、あのころの学生は引く手あまたでしたね」

入社してすぐバブルが始まった。わけがわからないまま景気の波に飲み込まれたようだったと貴敏さんは言う。先輩に連れられて夜遊びをしまくったが、自腹を切ったことはなかった。なぜか誰かが払ってくれていた。

「世の中がパッパラパーという感じでしたよね（笑）。何も考えずに明るく生きていれば道は開けていくという根拠のない自信に、みんな満ちていて。今思えば狂乱の数年間だったけど、楽しかったのは事実。あとであんな地獄が待ち受けているとは思っていなかったけど」

僕に電話をくれていたのに…

数年後、バブルははじけ、貴敏さんの勤務先もよほどの痛手を被ったらしい。

「バブルが弾けてすぐのころ、学生時代の友人が借金を背負って逃亡したんです。バブルのころはものすごい勢いで肩で風を切って歩いていた。『これからは経営者にならなくちゃダメだよ。会社なんてやめて俺と組もう』と僕も言われたんですが、勇気がなくて踏み出せなかった。その彼が逃亡前に僕に電話をくれていたのに、たまたま出ることができなかった。留守電に気づいて、彼がいち早く持っていた携帯電話にかけたけど、もうつながらなくて。そのころ彼は実家に戻って数時間、親と一緒に過ごしているんです。母親の手料理を食べ、仕事が忙しいから行くわと言って玄関を出た。彼の母親はそのとき妙な胸騒ぎがしたそう。止めようとして名前を呼んだら、彼が振り返ってニコッと笑った。そして彼はそのまま実家から遠く離れた場所で自死しました。彼の携帯電話に僕の番号が残っていたので警察からも事情を聞かれたけど、たまらない気分でした。太く短く生きればいいんだよと言っていたけど、死ぬ間際に本当にそう思えたのかどうか」

その件は彼の心の奥深くに刻まれた。やりたいことをやって潔く散っていく人生もありなのか、自分はどう生きたいのか。その後、会社ではリストラの嵐が吹き荒れるようになった。2000年代に入るころには吸収合併の憂き目にあったが、彼は「会社にしがみつく」選択をした。リストラされるほうも地獄、残るも地獄の時代が続いた。

結婚、バブル時代をひきずるわけには…

「そのころ、ひとりで生きていくことに耐えられずに結婚しました。相手はバブル時代に一緒に遊んでいた比佐子という女性で、僕が32歳、彼女が30歳のころばったり再会したんです。比佐子もバブル崩壊で実家の事業が倒産していた。父親は苦労を重ねたあげく亡くなったそうです。再会した当時、彼女は専門学校に通っていました。ちゃんと手に職をつけてまっとうに生きていくと寂しげに笑っていて。同じ時代を生きたこの人ならわかりあえると思った」

つきあおうなどという言葉もないままに彼女は貴敏さんの部屋に転がり込んできた。その後、彼女は無事に国家資格を取得、就職することもできた。仕事を始めたばかりだから子どもをもつわけにはいかず、ようやく娘を授かったのは貴敏さんが37歳のときだった。

「ふたりともバブル時代をひきずるわけにはいかないと気持ちを切り替えて生活しました。でも本来、それが僕らに似合っていた。彼女は産休、育休を経て仕事に復帰、まだ保育園が整っていなかったから、比佐子の母親を呼び寄せて一緒に暮らし始めました。義母がいたから第二子である息子も育てることができたんだと思う」

マウント合戦する母娘

義母は面倒見のいい人だったが、どこかプライドが高かった。比佐子さんも気が強いから、実母とたびたびぶつかった。そのたびに彼が仲裁に入るしかなく、「実の母娘の壮絶なケンカ」が彼を疲弊させていった。

「それでも僕は逃げなかった。逃げたかったけど、なるべく早く帰って子どもたちのめんどうをみたり、義母と比佐子がぶつからないよう気を配ったりした。家に帰りたくないことも多々ありましたよ。職場はずっと厳しい状態だったし、景気がよくなった実感なんてついぞなかったし。だからこそ家庭は温かい場所であってほしかったけど、妻も義母も、今でいうマウント合戦ばかりしていた」

息子が小学校高学年になったころ、義母が転んで骨折し入院、それを機に認知症の症状が出てきた。妻は「私の母だから、私がめんどうをみる。あなたは口出ししないで」と言い出した。そして母をリハビリ病院に転院させ、その後、なかなかリハビリがうまくいかず歩けないので「施設に入れた」と報告してきた。

「あの子は怖い」

「ちょっとびっくりしました。いきなり厄介払いをしたのかと。僕も何度か見舞いに行ったけど、認知症とは思えなかった。高齢者施設に入ってからも、会いに行きましたが、以前のような勢いは義母にはありませんでした。あるとき、義母が僕を手招きして言ったんです。『比佐子には気をつけたほうがいい。あの子は浮気してるよ』って。まさかと思いました。そのとき初めて、義母が認知症というのは本当なんだと思った。でも義母は『あんた、私がボケてると思ってるでしょ。私はボケてませんよ。比佐子に騙されてここにいるだけ。あんたも私みたいな目にあわないようにね。あの子は怖い』って。帰宅してから『お義母さんの様子を見てきたよ』というと、妻は『ありがとう。あなたが優しいから、おかあさんもやっと穏やかに暮らせているみたいね』としみじみ言うんです」

義母が認知症だとしたほうが、妻も家庭も安定する。少なくとも妻はそういうことにしておきたいのだろうと彼は解釈した。だが彼の耳には、「比佐子は浮気してるよ」「あの子は怖い」と言った義母の声がしっかり残っていた。

＊＊＊

時代の痛みを乗り越えて幸せを手に入れたかのように見えた貴敏さんだが、なにやら不穏な展開である……。【記事後編】では彼の言う「暴走してしまった」恋愛のてん末を紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

