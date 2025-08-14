PS5/PS4用ソフトを割引するPS Store「gamescomセール」開催中「Clair Obscur: Expedition 33」や「モンハンワイルズ」など全2,314点が最大80％OFF！
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、gamescomの開催を記念した最大80％OFFとなるセールを実施している。期間は8月27日まで。
対象となっているのは、「モンスターハンターワイルズ」や「BIOHAZARD RE:4」、「Clair Obscur: Expedition 33」などのタイトル。他にも「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」や「龍が如く8」などもラインナップされている。
なお、対象にはゲーム本編だけでなく各種デラックス版やDLCなど全2,314点が含まれている。
「モンスターハンターワイルズ」通常版通常価格：9,900円→セール価格：7,920円20％OFF デラックス版通常価格：11,900円→セール価格：9,520円20％OFF プレミアムデラックス版通常価格：13,900円→セール価格：11,815円20％OFF
□PS Store「モンスターハンターワイルズ」のページ
「BIOHAZARD RE:4」通常版通常価格：4,990円→セール価格：2,495円50％OFF ゴールド版通常価格：5,990円→セール価格：3,594円40％OFF
□PS Store「BIOHAZARD RE:4」のページ
「Clair Obscur: Expedition 33」デラックス版通常価格：8,910円→セール価格：8,019円10％OFF
□PS Store「Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition」のページ
「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」通常価格：6,688円→セール価格：2,675円60％OFF
□PS Store「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」のページ
「龍が如く8」通常価格：9,680円→セール価格：3,872円60％OFF
□PS Store「龍が如く8」のページ
「ペルソナ3 リロード」プレミアムデラックス版通常価格：15,730円→セール価格：6,921円56％OFF
□PS Store「ペルソナ3 リロード デジタルプレミアムエディション」のページ
「Bloodborne(R) The Old Hunters Edition」通常価格：4,389円→セール価格：2,194円50％OFF
□PS Store「Bloodborne(R) The Old Hunters Edition」のページ
「『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル」通常価格：9,474円→セール価格：6,631円30％OFF
□PS Store「『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル」のページ
(C)CAPCOM
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)Developed by Sandfall Interactive. Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.
(C) 2001-2004,2013-2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
(C)SEGA
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.
(C)2015 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by FromSoftware, Inc.
(C) SQUARE ENIX