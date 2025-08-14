【PS Store：gamescomセール】 8月27日まで

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、gamescomの開催を記念した最大80％OFFとなるセールを実施している。期間は8月27日まで。

　対象となっているのは、「モンスターハンターワイルズ」や「BIOHAZARD RE:4」、「Clair Obscur: Expedition 33」などのタイトル。他にも「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」や「龍が如く8」などもラインナップされている。

　なお、対象にはゲーム本編だけでなく各種デラックス版やDLCなど全2,314点が含まれている。

「モンスターハンターワイルズ」

通常版通常価格：9,900円→セール価格：7,920円20％OFF デラックス版通常価格：11,900円→セール価格：9,520円20％OFF プレミアムデラックス版通常価格：13,900円→セール価格：11,815円20％OFF

□PS Store「モンスターハンターワイルズ」のページ

「BIOHAZARD RE:4」

通常版通常価格：4,990円→セール価格：2,495円50％OFF ゴールド版通常価格：5,990円→セール価格：3,594円40％OFF

□PS Store「BIOHAZARD RE:4」のページ

「Clair Obscur: Expedition 33」

デラックス版通常価格：8,910円→セール価格：8,019円10％OFF

□PS Store「Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition」のページ

「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」

通常価格：6,688円→セール価格：2,675円60％OFF

□PS Store「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」のページ

「龍が如く8」

通常価格：9,680円→セール価格：3,872円60％OFF

□PS Store「龍が如く8」のページ

「ペルソナ3 リロード」

プレミアムデラックス版通常価格：15,730円→セール価格：6,921円56％OFF

□PS Store「ペルソナ3 リロード デジタルプレミアムエディション」のページ

「Bloodborne(R) The Old Hunters Edition」

通常価格：4,389円→セール価格：2,194円50％OFF

□PS Store「Bloodborne(R) The Old Hunters Edition」のページ

「『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル」

通常価格：9,474円→セール価格：6,631円30％OFF

□PS Store「『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル」のページ

