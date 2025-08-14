自らの意思とは関係なく、起き上がれなかったり、立っていられなくなったりする。だが、周囲は理解してくれない……。「めまい」に悩む人は多いが、心因性、あるいは原因不明とされ、対策がおざなりになることも。専門の医師が画期的なセルフケア術を指南する。【北原 糺/奈良県立医科大学教授】

戦国武将といえば、と問われて真っ先に織田信長を挙げる人も多いのではないでしょうか。その信長が好んだ小唄として有名な幸若舞（こうわかまい）「敦盛」の一節、「人間50年、下天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり」。この「人間50年」は「寿命50年」と誤解されがちですが、正しくは「人の世の50年」という意味だといいます。ですがあえて、めまいの治療や研究に長年関わる私は「寿命50年」に着目したいと思います。今よりはるかに短命だった信長の時代、めまいに苦しむ人は少なかったのではないか、と。

耳に端を発するつらい症状

めまいは年齢とともに増加傾向にあり、中でも「寝て、起きた時に起こるめまい」は、高齢になればだれでも経験する可能性があります。めまいはまさに、超高齢社会の日本では避けて通れない“現代病”と言っても過言ではないのです。

〈こう話すのは、奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学の北原糺（ただし）教授。同大は2014年、北原教授ら耳鼻咽喉科の医師、理学療法士が中心となり「めまい難聴センター」を設立。複数の科が横断的にめまいの診断・治療にあたっていて、近畿圏はもとより、北海道や沖縄など遠方からも患者が来院する。

めまいは20％ほどが原因不明といわれるが、「めまいの原因を突き止める」を目標に掲げる同センターの病名解明率はなんと97％に上る。〉

命に関わる「危険なめまい」

厚労省の調査によると、めまいの経験者は5人に1人。65歳以上の有訴者率は30％といいます。「朝目覚めたら、グルグル回転するめまいで起き上がれない」「顔を洗う、シャンプーをするといった動作すらできない」「薬でなんとか抑えられても毎朝めまい。この生活が数カ月続いている」――。このような覚えがある人もいるのではないでしょうか。

めまいには治療が遅れると命に関わる「危険なめまい」があります。特に怖いのは、脳梗塞、くも膜下出血、脳出血など脳血管系の病気で生じるめまいです。「ろれつが回らない」「激しい頭痛がある」「片手・片足がうまく動かない」などの症状が共に見られれば、速やかに病院を受診してください。場合によっては救急車を呼ぶべきです。

ただし、めまい全般において「危険なめまい」は割合としては少数です。今回みなさんにお伝えしたいのは、めまいの大多数を占める「危険なめまいでは“ない”めまい」についてです。命の危険こそありませんが、日常生活に与える影響は非常に大きい。ひどいめまいでは吐き気や嘔吐（おうと）を伴い、家事や仕事がままならない人もいます。

60代がピーク

私がセンター長を務める「めまい難聴センター」では開設以来、めまいに関するさまざまなデータを蓄積しています。その中で、2014年から18年に「めまい難聴センター」を外来受診した新患患者さん1520例を分析したところ、年齢分布は60代がピーク。脳血管系の病気による危険なめまいは1％で、耳の一番奥にある内耳に関連しためまいは85％強でした。そのうち最も多かったのが、内耳の小さな結晶（耳石）が耳石器から剥がれるがれ三半規管にこぼれ落ちて生じる「良性発作性頭位めまい症」。1520例の全めまい患者さんの中で占める割合は約40％に達しました。

どの施設でもトップ

60代以降の女性（14年から16年の新患患者219例）に絞ると、66.2％、実に3分の2がこのめまいだったのです。さらにその中の「原因不明（219例の15.5％）」の患者さんに関して、より細かい検査を行うと、半数が良性発作性頭位めまい症に該当。つまり、60代以降の女性ではほとんどが良性発作性頭位めまい症という結果でした。

そもそも、この良性発作性頭位めまい症は、どの施設で統計を取ってもめまいの種類トップの座を占めます。当センターで原因不明の患者さんに多くの良性発作性頭位めまい症が含まれていたこともあって、治療に結び付いていない患者さんはもっと多いのではないかと考えられます。

良性発作性頭位めまい症は厄介な病気です。耳石の粒はとても小さく、画像診断ができません。耳石はおよそ10万粒あり、いつ、どれくらい剥がれるのかも分かりません。毎日少しずつ剥がれるケースもあれば、しばらく剥がれなかったものが突然大量に剥がれるケースもあります。剥がれた耳石が少量の場合は、良性発作性頭位めまい症の指標である「眼振（眼球が無意識に水平あるいは上下に動くこと）」が確認できないこともあります。そのような事情から「原因不明」のほか「ストレス」「心のもちよう」「心因性」とされてしまっている人もかなりいるのです。

また、「グルグルするめまい（回転性めまい）は耳の病気」「フワフワするめまい（浮動性めまい）は脳の病気」と区別されがちですが、これも正しい情報ではありません。耳石が大量または一気に三半規管に入り込めば激しくグルグルする回転性のめまいが生じますし、三半規管の耳石が少量であればフワフワした浮動性のめまいになります。

治療によるめまい

さらに、現在行われている主な治療は、個人差はあるものの、劇的な効果をもたらしにくい。めまい止めの薬は、ほとんど効かない人もいます。頭を動かし耳石を元の位置に戻す「浮遊耳石置換法（エプリー法、ブラント・ダロフ法など）」は、治療自体がめまいを生じさせるので、患者さんによってはトラウマになるほどつらい。その上、必ず成功するものではなく、耳石が一部でも三半規管に残ると、めまいは続きます。良性発作性頭位めまい症を繰り返している人では、その都度、“治療によるめまい”を乗り越えなくてはならないのです。

改めてメカニズムを解説すると、良性発作性頭位めまい症は次の三つのステップを踏んでめまいが生じます。

（1）耳石が耳石器から剥がれる。

（2）耳石が三半規管にこぼれ落ちる。

（3）重力、または体を回転させる加速度で、耳石が三半規管の中で揺れ動く。

耳石は、内耳にある平たい皿のような器官「耳石器」にくっついています。年を取るといろんなところが弱ってきますが、耳石や、耳石器をくっつけているゼリー状の物質も同様で、加齢とともに“接着度”が弱くなり、10万粒ある耳石が剥がれやすくなります。加齢が関係しているので、だれにでも発症し得るわけです。

耳石は剥がれても、すぐに三半規管にこぼれ落ちるわけではありません。立っている姿勢の時、耳石器（皿）は地面に対して水平になっているため、耳石は耳石器の上に乗っています。ところが頭を動かすと“皿”は水平を保てず、剥がれている耳石がこぼれやすくなります。

45度以上を目指す

もっともこぼれやすい体勢は「寝る時」です。“皿”が地面に対して垂直になり、剥がれている耳石が三半規管へこぼれ落ちてしまいます。そして、寝た状態から起き上がった時、頭が大きく動き、三半規管の中で耳石が暴れるように動いてめまいが起こるのです。耳石の動きが鎮まれば、めまいも治まります。三半規管にこぼれ落ちた耳石は、3〜4週間で自然に代謝されて消えますが、それまでの間、耳石が揺れ動くたびにめまいに襲われるようになります。

そこで私たちが患者さんに指導しているセルフケアが「ヘッドアップ就寝治療法」です。実際に臨床研究を行い論文として発表した、エビデンス（科学的根拠）に基づいた奈良県立医科大オリジナルの方法です。めまいのメカニズムにアプローチしたこのセルフケアは、その日からすぐに実践でき、治療効果で診断を確定する「治療的診断」にもなります。原因不明もしくは治療を受けているが症状が改善しないめまいには、ヘッドアップ就寝治療法をまずやってみることを推奨しています。

自分のめまいは良性発作性頭位めまい症？ そう思ったら、次の三つをチェックしてみてください。「寝て、起き上がった時にめまいが起こる」「頭を大きく動かした時にめまいが起こる」「耳鳴りや難聴は伴わず、5分程度でめまいが治まる」。これらに当てはまる場合、ぜひヘッドアップ就寝治療法を試していただきたいと思います。

具体的なやり方は「寝る時に、枕、クッション、布団などを積み上げて背中をもたれかけさせ、床と背中の角度を45度以上にする」。要は、頭を高くして耳石器の“皿”が地面に対して垂直にならないようにするのです。

いつまで続ければいい？

「45度以上」というのは、私たちが長年にわたり検証した結果、導き出した角度です。15〜20度くらいから始め、徐々に角度を上げていき、最終的に45度以上を目指します。肩や腰がつらい人はクッションを置くなどして調節をしてください。積み上げた布団などが崩れないよう、ひもで縛るのも一つの手です。気を付けていただきたいのは、45度以上という角度。それより低くなると、5〜10度の差であっても、効果は得にくくなります。寝返りは打っても構いません。

「いつまで続ければいいですか？」はよく受ける質問ですが、私は二つの選択肢を提示しています。一つは「めまいがなくなるまで。再び起こったら速やかに再開」。ヘッドアップ就寝治療法を知っていることは、すなわち自分でめまいをコントロールするすべを知っているということ。それは安心につながります。もう一つは「ずっと続ける」。多少寝づらくても、しつこいめまいから解放されます。

私たちはこのセルフケアの効果を検証する研究を行いました。良性発作性頭位めまい症の患者さん88名を、ヘッドアップ就寝治療法のグループと、従来の横になった寝方のグループに分け、眼振の有無を調べたのです。6カ月後、ヘッドアップ就寝治療法のグループは従来の寝方のグループに比べて、眼振が有意に消えていました。さらに患者さんにめまいの程度を0〜10で評価してもらったところ、ヘッドアップ就寝治療法グループは3カ月目から有意に回復が見られ、6カ月目ではめまいの程度が半減。この結果は2020年にノルウェーの歴史ある医学誌「Acta Oto−Laryngologica」で紹介され、世界のめまい研究者から注目を集めています。

カルシウムとビタミンD

さて、「耳石は代謝で消える」と述べましたが、耳石が三半規管の組織内にめり込んでしまい、代謝後も一部が残ってしまう場合があります。これは片方の耳にだけ起こる現象で、左右の内耳のバランスが崩れてしまうため、それに慣れるもう一つのセルフケア「耳石器リハビリテーション」が必要です。ヘッドアップ就寝治療法だけで症状改善が不十分であれば、こちらも行いましょう。

（1）室内の柱の正面に1メートルほど離れて座る。柱でなくても直線状の対象物であればOK。

（2）対象物を見ながら、頭を左下に30度ゆっくり傾け、ゆっくり戻す。1往復10秒程度時間をかける。右も同様に。

（3）左右交互に10回を目安に、1日2〜3セット。めまいが起こっている時には行わない。

※最初は座って行い、慣れてきたら立って行う。

セルフケアを実践する際には、耳石を剥がれにくくする食事も重要です。耳石の原料は、骨と同じカルシウム。加齢で骨量が減少することで耳石の“接着度”に影響を及ぼします。「耳の骨粗鬆症が良性発作性頭位めまい症」と指摘する医師もいるくらいなのです。取るべきものは、カルシウムを豊富に含んだ食品です。

カルシウムの含有量が多い代表的な食品は、牛乳、乳製品、小魚、干しエビ、小松菜、青梗菜（チンゲンサイ）、大豆製品など。吸収を高めるために、ビタミンDが豊富な食品も一緒に取りましょう。サケ、ウナギ、サンマ、カレイ、シイタケ、キクラゲ、卵などがあります。

加えて、代謝を良くして耳石を若返らせるために、水分を多めに摂取してください。目安は1日1.5〜2リットル程度。持病で水分摂取量に制限がある人は、主治医に相談を。

「めまい＝メニエール病」ではない

読者の中には「めまいといえばメニエール病」と思う人もいるかもしれません。確かに、耳の内耳がリンパ液で水ぶくれになるメニエール病は、2番目に多いめまいの病気です。ただ、厳密な診断基準があり、比較的診断に結び付きやすい。一方、良性発作性頭位めまい症は、患者数トップであるにもかかわらず、医師の間でも正しく認知されていません。本来は良性発作性頭位めまい症なのに、「めまい＝メニエール病」と安易に診断されているケースもあります。

私たちは今、耳石を剥がれにくくする薬の研究を行っています。これが確立されれば良性発作性頭位めまい症の根治も夢ではありません。それまでは、セルフケアでめまいの症状軽減・消失に努めていただければと思います。「寿命50年」ではない、人生100年時代において、とりわけ高齢者には知っておいていただきたい「現代の知恵」です。

北原 糺（きたはらただし）

奈良県立医科大学教授。1966年生まれ。大阪大学医学部卒業、同大大学院博士課程修了。大阪労災病院耳鼻咽喉科部長、大阪大学医学部耳鼻咽喉科准教授などを経て、2014年より奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教授。16年より同大学附属病院めまい難聴センター長兼任。専門は耳科・神経耳科、めまい平衡医学。著書に『原因不明のめまいはもうこわくない』などがある。

「週刊新潮」2025年7月31日号 掲載