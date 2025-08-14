見るたびにときめく可愛さが魅力【アナスイ】のレディース財布がAmazonで販売中！
華やかさと実用性を兼ね備えた逸品【アナスイ】のレディース財布がAmazonで販売中！
ANNA SUIの定番シリーズ “ローズハート"。薔薇とハートを掛け合わせたオリジナルエンボスに、柔らかな色合いのプリントを組み合わせた可愛らしいエナメルシリーズ。どのカラーも、同系色の色を重ねることで奥行きのある独特の色合いに仕上がっている。引き手やチャームとしてあしらわれたバタフライもポイント。エナメルなので傷や汚れが付きにくく使い勝手も◎。
薔薇とハートの型押しに優しいプリントを重ねたデザイン。可憐な印象ながらも洗練された雰囲気を持つ。
エナメル加工によって傷や汚れがつきにくく、毎日使いにも安心。扱いやすさも高く評価されている。
がま口タイプの小銭入れが特徴で、開閉がしやすく中身が見やすい構造になっている。
蝶のチャームがアクセントになった可愛いディテール。持っているだけで気分が上がるデザイン。
