ブルーミームがＳ高カイ気配、第１四半期決算受け通期業績予想の上方修正へ期待高まる ブルーミームがＳ高カイ気配、第１四半期決算受け通期業績予想の上方修正へ期待高まる

ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069.T>がストップ高の１７２０円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高９億１００万円（前年同期比７４．５％増）、営業利益１億６００万円（前年同期４１００万円の赤字）、最終利益６９００万円（同４９００万円の赤字）となり、大幅黒字転換したことが好感されている。



「ＯｕｔＳｙｓｔｅｍｓ」を中心としたローコードプラットフォームを活用したコンサルティング及び受託開発の提供が引き続き順調に拡大するなか、前期に苦戦した開発サービスの販売戦略見直しが大幅増収につながった。また、大型ライセンス契約の受注も利益の押し上げに寄与した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高３３億円（前期比４０．５％増）、営業利益１億５０００万円（同４．８倍）、最終利益１億円（前期１７００万円の赤字）の従来見通しを据え置いているが、会社側では「現在進行中の商談状況をふまえて、通期予想を大きく上回る公算が高くなったタイミングで上方修正を行う予定」としている。



出所：MINKABU PRESS