¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¡¡Ö°¸ý¤Ê¤Î¤«¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈùÌ¯¤Ê¥ï¡¼¥É¡×¤À¤È»×¤¦¼þ°Ï¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡Ê55¡Ë¤¬13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼þ°Ï¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡ÖÈùÌ¯¡×¤À¤È»×¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡×ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£´ÁÊýÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¤¤¤È¤¦¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«2½µ´ÖÁ°¤°¤é¤¤¤Ë¡¢½½²¿Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤ËÉ÷¼Ù¤Á¤ã¤ó¤È¤Ò¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÂ¼¤â¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«É÷¼Ù¤È¤«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¤¤È¤¦¤Ï¡Ö¤Ò¤¤«¤±¤Æ¤â¡¢²ø²æ¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢É÷¼Ù¤¢¤ó¤Þ¤ê¡£¤Ç¡¢¤Ò¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÂÎÆÚÆù¤È¥Ë¥é¿©¤¨¤Ð¼£¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¼«¿È¤Ê¤ê¤ÎÉ÷¼Ù¤Î¼£¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÂ¼¤â¡Ö»ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÇ®¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¡È¤Ï¤¢¡É¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð¤ë¤È¡¢°ì²ó´¨µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡È¤Ö¤ë¤ë¤ë¡É¤Ã¤Æ¡£½Ð¤¿¤é¤â¤¦¼£¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¡¢°ì²ó´À¤«¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤È¤¦¤Ï¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢É÷¼Ù¤Ë¤¤¤¤¿©¤ÙÊª¤È¤«¡¢¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£¤â¤¦Ëº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡ÖÆÚÆù¤È¤«¥Ë¥é¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¡£Ì£Á¹¤È¤«¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤â¤¦¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤è¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤ªÉ÷Ï¤¤â¡¢¹âÇ®¤¸¤ã¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£Ä¹Åò¤Ï¤À¤á¤È¤«¿§¡¹¤¢¤ë¤±¤É¡£¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Èæ³ÓÅª¡Ö¸µµ¤¡×¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀîÂ¼¤¬¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¤â¡È¸µµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢¤¤¤È¤¦¤â¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤Ã¤Æ¤µ¡¢°¸ý¤Ê¤Î¤«¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈùÌ¯¤Ê¥ï¡¼¥É¤À¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ÀîÂ¼¤â¡ÖÀäÂÐ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤À¤«¤é¡¢¡È¿¿ÌÌÌÜ¤À¤è¤Í¡¢¥¨¥ß¥³¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¤è¤¯ÀÎ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤È¤«¤½¤ì»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°¸ý¤«¤Ê¤¢¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡£¤¤¤È¤¦¤Ï¡Ö¤½¤¦¡¢¤ï¤«¤ë¡£¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡£¡È¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤Æ´°àú¼çµÁ¼Ô¤À¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ°¸ý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÀîÂ¼¤â¡ÖÀäÂÐ¡Ê¾Ð¡Ë¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡£¤¤¤È¤¦¤Ï¡ÖÃæ3¤«¹â1¤ÎÁíÉðÀþ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Ò¤È¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£