¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÌÚÂ¼º»¿¥¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤ÎÆü¹âÍµ¼¡Ïº»á¤ÈÄ¹ÃË¡¦ßêÂÀÏº¤¯¤ó¡Ê¤³¤¦¤¿¤í¤¦¡¿2¡Ë¤È²Ö²ÐÂç²ñ¤ò³Ú¤·¤à¡È´é½Ð¤·¡É¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¡Ö°ì½ï¤Ë¼ê¤ò¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¿Æ»Ò3¿Í¤Ç²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤àÌÚÂ¼º»¿¥¡õÆü¹â»á¡õ2ºÐÄ¹ÃË
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤ªÇ®¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÂ©»Ò¤¬È¯Ç®¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤â¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²ÆµÙ¤ß¤â¸åÈ¾Àï ¤ªÍ§Ã£²ÈÂ²¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²Ö²Ð¤â¤â¡¼²û¤«¤·¤¤¡×¤È¡¢²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à¿Æ»Ò3¿Í¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤Ë¼ê¤ò¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÈÆü¹â»á¤Ï2016Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£23Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
