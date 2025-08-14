

デフレが終わり、投資は「必修科目」になったという（写真：タカス／PIXTA）

30年にわたって続いたデフレの時代が終わりを迎えたいま、「投資は『資金に余裕がある人がやるもの』から、皆がやるべきもの、つまり『必修科目』へと様変わりした」。経済評論家の故・山崎元氏が最も信頼した個人投資家・水瀬ケンイチ氏は、そう指摘します。

そんな水瀬氏が、たとえ時代が変わっても変わらないという「投資の基本的な原則」とは。同氏の著書『彼はそれを「賢者の投資」術と言った 水瀬ケンイチのインデックス投資25年間の道のり全公開』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「投資家は変わり者」だった時代

私が投資をはじめたばかりの2000年ごろ、まわりに株や債券に投資をしている人などごくごく少数であった。

会社の同僚と飲み会の席で投資の話をしても、「えー、水瀬さんって株とかやってるんですか？ ギャンブラーじゃないですか」という反応がほとんどだった。むしろ、投資をしていても隠している人のほうが多かったように思う。

当時、私が熟読してきた投資本でも、投資は興味がある大人だけが自己責任で行うべきもの、いわば「大人の嗜み」であり、皆がやらなければならないものではないという案内がされていた。

投資は「やりたい人がやるもの」「ギャンブルが好きな人がやるもの」という位置づけだった。実際、私自身も投資を始めた当初は、投資をしていることを周囲に話すのをためらっていた。「投資家＝変わり者」というレッテルを貼られることを恐れていたからだ。

いまでもまわりに投資家がゴロゴロいるわけではないが、この25年間で投資に対する社会の見方は劇的に変わった。

新入社員が「iDeCoとかNISAとか、どれから始めたらいいんですかね？」と当たり前のように相談してくる時代になった。書店の投資本コーナーも昔の数倍に拡大している。

YouTubeには投資チャンネルが無数にあり、投資系インフルエンサーが何十万人ものフォロワーを抱えている。隔世の感がある。

デフレという「ぬるま湯」の時代

当時はまだデフレまっただなかで超低金利という、いま振り返ると極めて特殊な時代であった。

日本は「失われた10年」の真っ只中にあった。消費者物価指数は1998年から2005年まで7年連続でマイナスまたは横ばいが続いた。政策金利は0.5％を下回る異常な低水準で推移し、2001年には史上初のゼロ金利政策が導入された。

この環境下では、余剰資金は現金として保有しているだけで、物価は下がり現金の価値は相対的に上がっていくという、まさに「現金最強」の時代だった。

たとえば、2000年に100万円の価値があった商品が2005年には95万円で買えるようになる。つまり、タンス預金をしているだけで実質的に資産価値が増えていたのだ。

銀行の普通預金金利は0.001％程度だったが、物価下落率がそれを上回るため、実質金利はプラスになっていた。したがって、リスクを取って投資をしなくても、現金を持っているだけで購買力は維持どころか向上していたのである。

このような環境では、投資は確かに「興味がある人が自己責任で行うべき大人の嗜み」という位置づけで問題なかった。現金で持っていれば実質的に価値が増えるのに、わざわざリスクを取って投資をする必要などなかったからだ。

しかし、この25年で時代はすっかり変わった。現在は、物価上昇と金利上昇が当たり前のように私たちの社会で起きている。

2022年以降、日本の消費者物価指数は前年比2〜4％の上昇を続けている。これは1990年代前半以来、約30年ぶりの高い水準だ。「失われた30年」は過ぎ去り、「金利ある世界」に日本も戻ったというわけだ。

2024年3月、日本銀行は2007年以来17年ぶりに政策金利を引き上げ、マイナス金利政策を解除した。これは象徴的なできごとだった。

長らく続いた異常な金融緩和の時代が終わりを告げ、「ふつうの経済」に戻り始めたことを意味している。

物価や金利の上昇により、現金を持ってじっとしているだけでは、実質的に価値が目減りしていってしまう状況になった。これは多くの日本人にとって、30年ぶりに直面する新たな現実だ。

現金の「静かな目減り」という現実

インフレの影響を具体的な数字で見てみよう。

年2％のインフレ率というのは、日本銀行が目標として掲げる「適度なインフレ率」だが、この水準でも現金の価値は着実に目減りしていく。

たとえば、現在100万円を現金で保有しているとしよう。年2％のインフレが続くと、1年後にはその100万円の価値は98万円相当になる。5年後には約90万円相当、10年後には約82万円相当まで価値が下がってしまう。

つまり、10年現金を持ち続けるだけで、実質的に18％もの価値を失うことになるのだ。

これを身近な例で考えてみよう。現在500円で買えるハンバーガーが、年2％のインフレで10年後には約610円になる。同じハンバーガーなのに、現金で持っていただけでは110円分も購買力が下がってしまうのだ。

この「静かな目減り」は、多くの人が実感しにくいからこそ恐ろしい。

一方、銀行の普通預金金利は2025年7月現在でも0.2％程度と、インフレ率には遠く及ばない。これは、銀行にお金を預けていても、実質的な価値の目減りを防ぐことはできないことを意味している。かつてのデフレ時代とは真逆の状況になったのだ。

資産を大きく増やすということまでは考えていない人であっても、せめてインフレ率と同じくらいの運用をしなければ、実質的に資産は減っていってしまう。これは、投資の概念を根本的に変えた。

従来の投資は「攻めの投資」、つまり「資産を増やすための手段」として捉えられていた。しかし、インフレ時代においては「守りの投資」、つまり「資産の価値を維持するための必要な手段」という側面が強くなった。

たとえば、年2％のインフレ時代に年2％のリターンを得る投資をした場合、実質的には資産価値は変わらない。これは一見すると「増えていない」ように思えるが、実際には現金で持っていた場合の価値目減りを防いだことになる。

言い換えれば、年2％のリターンを得ることで、実質的に年2％分の「損失を回避」したのだ。

全世界株式インデックスファンドの長期期待リターンは年4〜6％程度とされている。年2％のインフレ環境下では、これは実質リターンで年2〜4％に相当する。決して大きなリターンではないが、現金で持っているだけでは失われてしまう購買力を維持し、さらに少しずつ増やしていくことができる。

必修科目となった投資

この環境変化により、私たち日本人にとって、投資は「資金に余裕がある人がやるもの」から、皆がやるべきもの、つまり「必修科目」へと様変わりした。

これは決して大げさな表現ではない。金融庁の「資産所得倍増プラン」（2022年11月公表）では、「貯蓄から投資へ」のシフトを国策として推進することが明言されている。また、文部科学省の学習指導要領改訂（2022年度から実施）により、高校の家庭科で金融教育が必修となった。

企業の確定拠出年金制度も普及が進み、多くのサラリーマンが否応なく投資商品を選択しなければならない状況になっている。「投資はよくわからないから現金で持っておく」という選択肢はすでに時代遅れの考え方なのだ。

新NISA制度の拡充も、この流れを後押ししている。年間投資枠360万円、生涯投資枠1800万円という大幅な拡充は、政府が「国民全体の投資参加」を想定していることの表れだ。

これは、投資がもはや一部の人の「嗜み」ではなく、すべての国民が向き合うべき「生活インフラ」になったことを意味している。

「変わり者」から「常識人」へ

20年前、投資をしていると「変わり者」扱いされることもあった。しかし今では、特に若い世代では、投資をしていることが「当たり前」の感覚になってきている。





私のブログやSNSでも、読者層の変化を実感している。以前は投資経験者からの質問が中心だったが、最近は「初めて投資を始めます」「何から勉強すればいいですか」という投資未経験者からの問い合わせが圧倒的に増えた。

投資が「特別なもの」から「ふつうのもの」になった証拠だと思う。

この変化は歓迎すべきことだ。多くの人が投資に参加することで、長期的には市場がより安定し、経済成長の恩恵をより多くの人が享受できるようになる。かつて一部の人だけが享受していた資本主義経済の果実を、より多くの人が分かち合えるようになるのだ。

ただし、この「必修科目化」には注意も必要だ。投資が必要になったからといって、焦って間違った投資をしてしまっては本末転倒だ。幸い、現在では低コストで優良な投資商品が豊富に揃っており、正しい知識を身につければ、誰でも堅実な資産形成ができる環境が整っている。

時代は変わった。しかし、投資の本質的な原則は変わらない。長期・分散・低コストの原則を守り、市場の短期的な変動に惑わされることなく、淡々と継続していく。

この基本を押さえれば、投資が「必修科目」になった時代においても、着実に資産形成を進めていくことができるだろう。

（水瀬 ケンイチ ： ブログ「梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー」著者）