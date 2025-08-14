みらいＷＫＳ、10-6月期(3Q累計)経常が48％減益で着地・4-6月期は赤字転落

みらいワークス <6563> [東証Ｇ] が8月14日昼(11:30)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期非連結比47.5％減の2億3300万円に落ち込んだが、通期計画の2億7100万円に対する進捗率は86.0％に達し、5年平均の69.5％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期非連結比72.7％減の3800万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結経常損益は1800万円の赤字(前年同期非連結は2億0200万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の7.3％→-0.8％に急悪化した。



※今期から連結決算に移行。



