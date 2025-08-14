弁護士ＣＯＭが一時Ｓ高、東証プライム市場への市場区分変更を申請

弁護士ドットコム<6027.T>は一時ストップ高の水準となる前営業日比７００円高の３７８０円に買われた。同社は１３日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算にあわせて、東証プライム市場への市場区分変更申請を行ったと発表した。指数連動型ファンドの資金の流入による株高効果への期待の高まりから、買いが入っている。



４～６月期は売上高が前年同期比１５．３％増の３８億２００万円、営業利益が同８０．９％増の５億１０００万円だった。第１四半期としての最高益となり予算を超過する好調なスタートとなった。法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」などのメディア事業が堅調だったほか、クラウド上で契約締結から契約書管理までできるプラットフォーム「クラウドサイン」を手掛けるＩＴ・ソリューション事業が大幅な増収増益。クラウドサインにおいて認知度の向上や顧客基盤の拡大を進め、契約送信件数は同１７．４％増の２７９万１３３２件と好調に推移した。



出所：MINKABU PRESS