話し合いで離婚が成立せず、調停になることも。しかし、調停委員を味方につけてしまう旦那さんもいるようで？ 今回は、そんな離婚調停で起きた出来事をご紹介します。

こんな優しそうな旦那さんが…

「モラハラ夫との離婚話が進まず、離婚調停することになりました。夫は外面がいいので、調停委員の人たちは夫に好印象を抱いていました。しかも『奥さんもいい加減許してあげたら？ ちょっと大げさなんじゃない？』『旦那さん反省してるし、可哀想じゃない』なんて言ってきて。

私は証拠として、今までに録音してきたモラハラ発言をその場で再生しました。『さっさと消えろ！』『お前なんて家畜と一緒なんだよ！』などなど、夫の怒鳴り声が響いてみんなシーンとしていました（笑）。

さっきまで夫をフォローしていた女性の調停委員の人も、これにはドン引き。夫の弁護士は遠い目をして諦めた様子でした（笑）。夫は鬼の形相で私を睨んできたけど、それを見て調停委員の人たちもモラハラが事実だと確信したようです。

その後、私は無事に離婚が成立。モラハラ発言の証拠は絶対にとっておくべきです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ モラハラする人って、外面はすごくいいんですよね……。調停委員の人たちにモラハラがあったと証明するためには、証拠を見せるのが一番です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。