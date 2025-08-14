杉野遥亮「人前でイチャイチャする人を見ちゃう」悩み明かす【しあわせな結婚】
【モデルプレス＝2025/08/14】俳優の阿部サダヲ、板垣李光人、杉野遥亮、松たか子が14日、東京・六本木ヒルズアリーナにて行われたテレビ朝日系木曜ドラマ「しあわせな結婚」（毎週木曜よる9時〜）ポッドキャスト公開収録に出席。杉野が悩みを相談した。
【写真】「しあわせな結婚」板垣李光人、プロ級のデッサン
同イベントでは、阿部と松が板垣と杉野のお悩み相談に回答。杉野は「人前でイチャイチャする人を見てしまう」という相談をもちかけると、阿部はすかさず「思春期か」とツッコミ。散歩をすることが多いといい、「異様な雰囲気を出してる人、変わった雰囲気、オーラを出してる人を見るとん！？ってなっちゃって、無視するのも意識しすぎかなと思って、無視しようとしてみるんですけど、やっぱり気になって見ちゃう。それって僕だけかな？」と明かした。
また「この間すごかったのは」と切り出し、公園でカップルに遭遇した際に雨が降ってきたエピソードを回顧。「急いで帰って、ビチョビチョになっちゃって、自分の家からちょっとそこ（公園）が見えるんです。あの人達どうしたんだろうって見たら傘さして、まだ2人で、離れがたかったみたいですごいなと思って」と語っていた。
一方、板垣は「乗り物で起きていられない」と吐露。「車での電車でも飛行機でも。飛行機なんか離陸する前に寝ちゃう」と明かした。
「お二人とかは、新幹線とか飛行機とか移動をどう過ごされているんですか？」と問いかけると、風景が好きだという阿部は「あまり眠れない。アイマスクしたことあるけど眠れないんです。旅に出るという興奮で眠れないかも」といい、松は「全部やります。本読みたかったら本読む。ゲームやりたかったらゲームやる。そのうちに落ちちゃうんですよ。だから遊ぶことと寝ることと全部やってる」と打ち明けた。
最終的には、板垣自身で「寝るの特技にしようと思います」と結論付けた。
本作は夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。人気弁護士の原田幸太郎（阿部）は、50年間独身を貫いてきたが、高校の美術教師・鈴木ネルラ（松）との運命の出会いで電撃結婚。しかし結婚後、愛する妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく。（modelpress編集部）
