和心がＳ高カイ気配、インバウンドＭＤ事業好調で２５年１２月期利益予想を上方修正

和心<9271.T>がストップ高の５６２円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を４億円から５億２０００万円（前期比２５．０％増）へ、純利益を３億５０００万円から５億円（同２８．５％増）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は２８億円（同３３．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、「かんざし屋ｗａｒｇｏ」「北斎グラフィック」「箸や万作」などを運営する主力のインバウンドＭＤ事業部で既存店、新店ともに売り上げ及び利益が拡大しており業績を牽引する。また、業務効率化や採用の遅れにより販管費が想定を下回ることも寄与する。



なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高１２億９６００万円（前年同期比２７．３％増）、営業利益２億７１００万円（同４１．３％増）、純利益２億６７００万円（同３５．３％増）だった。



出所：MINKABU PRESS