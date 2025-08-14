ＴＯＲＩＣＯがＳ高カイ気配、創業２０周年記念の特別株主優待実施へ ＴＯＲＩＣＯがＳ高カイ気配、創業２０周年記念の特別株主優待実施へ

ＴＯＲＩＣＯ<7138.T>がストップ高の水準となる１３４５円でカイ気配になっている。同社は１３日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算発表にあわせて、株式分割と創業２０周年記念特別株主優待の実施を発表し、材料視されたようだ。同社は８月３１日を基準日として９月１日付で１株を５株に分割する。特別株主優待では分割後ベースで１５００株以上（分割前ベースで３００株以上）を２６年３月３１日時点で半年以上保有する株主を対象に、ＱＵＯカード３万円分を贈呈する。



４～６月期の連結決算は売上高が６億８１００万円（前年同期比２７．３％減）、営業損益が６７００万円の赤字（前年同期は８１００万円の赤字）だった。イベントやＥＣサービス関連で減収となった一方、広告宣伝費を抑制したため、赤字幅は縮小した。



出所：MINKABU PRESS