・ホクリヨウは新値追い、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

・ユトリは一時Ｓ高、店舗拡大と新規連結効果で４～６月期急成長

・セグエＧがＳ高カイ気配、省庁向け受注好調で２５年１２月期業績予想を上方修正

・ダブスタは急伸、案件獲得のメドが立ち今期上方修正

・オイシックスは年初来高値更新、４～６月期好決算を評価

・キッズバイオ急反発、第１四半期営業は１億８４００万円の黒字に浮上

・セカンドＸが急動意、１～６月期売上高４割増で投資資金が再攻勢

・日電子は急反発、第１四半期営業益４２％増で上半期計画進捗率５８％

・網屋に物色人気集中、１～６月期営業８７％増益達成し上場来高値圏で上げ足加速

・ＦＦＲＩがカイ気配で水準切り上げ、４～６月期決算を受け買い戻しに火が付く



