「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１１時現在で、商船三井<9104.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



同社は１日に２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比０．７％減の４３２７億４００万円、最終利益は同５０．６％減の５２８億１７００万円となった。あわせて通期の業績・配当予想の増額修正を行ったものの、発表後に株価には下押し圧力が掛かり、全体相場が急上昇する局面において同社株は出遅れ感が強まっている。ＰＢＲ（株価純資産倍率）は０．６７倍と低水準。足もとでは売り疲れ感もあり、全体相場にキャッチアップする形で上昇基調に転じると期待する投資家の存在が、買い予想数の増加につながったようだ。



