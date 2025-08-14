『あんぱん』“たくや”大森元貴「見上げてごらん夜の星を」熱唱 視聴者感動「鳥肌!!」「紅白でも歌って」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「見上げてごらん夜の星を」（第99回）が14日に放送され、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴演じるいせたくやが「見上げてごらん夜の星を」を披露すると、ネット上には「良い曲だな…」「感動!!鳥肌!!」「紅白でも歌って」などの反響が巻き起こった。
【写真】明日の『あんぱん』場面カット 柳井家を訪れるたくや（大森元貴）
たくやと永輔（藤堂日向）の勢いに気圧され、嵩（北村匠海）は舞台美術の仕事を引き受けることに。さっそく絵コンテを描き上げ、嵩が改めてイメージを尋ねると、永輔曰く“イメージは嵩に一任する”とのこと。愚痴りながらもせっせと描き上げる嵩に、のぶは楽しそうだと言ってそっと寄り添う。
本番の前日。通し稽古後に細かく修正を加えていく永輔に、戸惑うたくやたち。彼らの真剣なやりとりに嵩は圧倒される。
そんな中、のぶ（今田）が稽古場に差し入れを持って姿を見せる。たくやはのぶに最後のリハーサルを見ていってほしいと伝える。のぶは笑顔で恐縮しつつ「いえいえそんな、お邪魔でしょうからすぐに帰ります」と応じると、永輔は「それならせめて、1曲だけでも聴いていってください。素晴らしい曲ができたので」と彼女を引き留める。
そして永輔が作曲者であるたくや自身に歌うよう促すと、劇団員たちも口々に「ぜひ、お願いします！」と喜ぶ。するとたくやはステージに上がり、このミュージカルのために作った「見上げてごらん夜の星を」を熱唱するのだった。
坂本九さんによる歌唱で1963年にシングルレコードとしてリリースされた名曲を、たくや役の大森が歌い上げると、ネット上には「改めて良い曲だな…」「きょうのハイライト！」「感動!!鳥肌!!」「朝から贅沢〜♪」「紅白でも歌ってほしい！」といった声が集まっていた。
