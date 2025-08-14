お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が13日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。女優の二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）の結婚発表について語った。

山里は「ここ最近で言うとね、芸能のニュースで皆さんが驚いたなんていうので言うとね、カズレーザーと二階堂さんの結婚のニュースが出てさ」と切り出すと、「いや凄い、何度かカズとはお仕事してるけど、本当にそういう要素もなしに」と意外だったと明かした。

2人でMCの番組をしたこともあるが「なんかこう結婚とか、子供とか、教育のこととかでしゃべる時に、結婚とか全然無縁な感じでカズがしゃべってたから、そうだよなって。言ったらカズレーザーって自分の追い求めるおもしろいものの求道者みたいな感じがして。そういうの（結婚）とかあんまり入る隙がないんだろうなとか思ってたくらいだから、いやまあビックリしたし」と回顧。

「きょうもザキヤマさんに会ったけど、“山ちゃん知ってたの？”みたいなこと言って。“いや知らなかったですね”って」と「アンタッチャブル」山崎弘也との会話を明かすと「“水くせえなあ、俺にも言ってくんないもん”って言ってたけど、俺も思ったのが、ザキヤマさんには言わねえなと思って」と話して笑わせた。