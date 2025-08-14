ソウルの有名ビジネスホテルの客室の天井でキノコが育っているという目撃談がオンラインコミュニティで拡散している。「ずさんな管理」への物議が大きくなったことを受け、ホテル側は「本来整備中で『販売不可』状態の部屋だったが、スタッフのミスで部屋が割り当てられた」と釈明した。

社会人用匿名コミュニティ「ブラインド」に１２日、「どれだけ客室の管理を怠れば天井にキノコが咲くのか」というコメントと共に客室内部の写真が投稿された。この写真には客室の出入り口側の天井からキノコが５個、柄を伸ばして育った様子が写っていた。

投稿者のＡ氏は「家族が近くで用事があったため一泊したが、部屋の状態が旅館（ヨグァン、低価格の宿泊施設）より悪い」とし、「さらに一方は（キノコが）生えてから長いのか乾いてねじれた状態」と書いた。続けて「なぜか部屋にいたら体調が徐々に悪くなっておかしいと思ったが、水を飲みながら天井を見てキノコを発見した」と書いた。Ａ氏はロビーにこのような客室の状態を説明し、その後、他の客室に交換してもらったという。

ネットユーザーらは該当ホテルに対して批判を浴びせ、ホテル側は「スタッフのミス」と釈明した。ホテル側は「該当客室は現在整備中の部屋で『販売不可』状態だ。だが、スタッフのミスで割り当てられた」と説明した。また、「事態を把握した後、顧客に謝罪し、部屋をアップグレードするなどの措置を取った」と述べた。

しかし、Ａ氏はホテル側の対応に不満を示した。Ａ氏は１３日、ブラインドに「当時、ホテル側は『申し訳ない』とだけ言って部屋を変えてくれたが、顧客の状態を確認したり払い戻し・補償などの話は一切なかった」という追加コメントを投稿した。また、「この投稿が話題になったので、きょう（１３日）電話がかかってきた」とし、「きょうも微熱がある状況で体調が悪くなった。これに対する対応、対策は講じてくれなかった」と主張した。