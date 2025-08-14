キングジムは、PC/スマホどちらでも手軽にラベルが作れるラベルプリンター“テプラ”「PRO SR-R5600P」を2025年9月18日（木）より発売します。実売価格は2万4200円（税込）。

テプラ「PRO SR-R5600P」

記事のポイント PCとスマートフォンどちらからでも簡単にラベル作成ができる業務向けテプラ。4〜24mmまで幅広いテープ幅に対応しているので、商品管理用の小さなラベルから注意喚起用の目立つラベルまで多彩なラベルを作ることができます。乾電池駆動できるのも◎。

テプラ「PRO SR-R5600P」は、発売から10年以上にわたって親しまれてきたロングセラー製品（テプラ「PRO SR5500P」）を、さらに使いやすくリニューアルしたモデルです。乾電池駆動対応で、電源の確保が難しい製造現場や倉庫などでもコードレスで使用できます。また、Bluetooth接続時にペアリング設定が不要となり、これまで以上にスムーズな接続が可能です。

↑AC電源のほか乾電池駆動にも対応。

PC/スマートフォンどちらでもラベル作成ができ、PCではWindows向けラベルソフト「テプラ クリエイター」、macOS向けアプリ「TEPRA LINK 2」に対応しており、大量印刷や連番ラベルの作成なども簡単に行えます。スマートフォンではiOS/Android向けアプリ「TEPRA LINK2」対応で、家庭や小規模オフィスでも手軽にラベルの作成・編集が可能です。

本体カラーには汚れが目立ちにくいブラックを採用し、現場などの汚れが付きやすい場所でも安心して使えます。

対応するテープ規格は、R-TAPE規格 4、6、9、12、18、24mm。

キングジム テプラ「PRO SR-R5600P」 発売日：2025年9月18日 実売価格：2万4200円（税込）

