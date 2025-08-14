吉野家ホールディングスグループのシェアレストランは、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用したカレー専門店「かれー屋かわしま」がオープンした。

「かれー屋かわしま」は早稲田大学の近くで人気の「おにぎり屋かわしま」が新商品のカレーで勝負をかける新店舗となる。

カレー好き必見。東京屈指のカレー激戦区・高田馬場に、また一つ“食べるべき店”が登場した。その名も「かれー屋かわしま」。



「特製チキンカレーセット 卵黄醤油漬けトッピング」

このお店、実は早稲田大学近くにて人気のおにぎり店「おにぎり屋かわしま」の新プロジェクト。和食やイタリアンで腕を磨いたスタッフが本気で開発したチキンカレーを、もっと多くの人に食べてもらいたいという想いから、まずは間借り営業（火曜日週1日限定）でスタートした。

こだわりのポイントとして、お米は高級ブランド米「福、笑い」を使用。新米の時期からは「福島産コシヒカリ」を使用する予定だという。スパイスは7種類を独自ブレンドした。隠し味に“味噌”と“豆乳”をINしている。ひと口食べれば、スパイスの奥にふわっと広がる和のニュアンス。これは間違いなく、ほかでは味わえない“唯一無二”のチキンカレーになっている。

今後は実店舗としての開業を目標にしているとのこと。高田馬場のカレー戦争に現れた新星「かれー屋かわしま」。週1日だけのレア営業。ぜひチェックしてみてほしいという。

［店舗概要］

店舗名：かれー屋かわしま

所在地：東京都新宿区高田馬場2丁目13−6 samurai内

営業開始日：8月12日（火）

営業時間：10:00〜14:00

営業日：火曜日

シェアレストラン＝https://share-restaurant.biz

吉野家ホールディングス＝https://www.yoshinoya-holdings.com