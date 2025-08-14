14日前引けの日経平均株価は7日ぶり反落。前日比548.04円（-1.27％）安の4万2726.63円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は435、値下がりは1123、変わらずは60と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は110.75円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が68.07円、東エレク <8035>が53.69円、リクルート <6098>が32.62円、ＫＤＤＩ <9433>が27.35円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を88.13円押し上げ。次いでネクソン <3659>が14.65円、ニトリＨＤ <9843>が10.13円、信越化 <4063>が8.95円、エムスリー <2413>が6.48円と続いた。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、銀行、電気・ガス、証券・商品が続いた。値下がり上位には機械、精密機器、輸送用機器が並んだ。



