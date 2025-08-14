JWマリオット・ホテル奈良は、8月23日から、奈良の旬の食材をふんだんに取り入れた期間限定コース「JWガーデンパーティー スペシャルコース」を1階レストラン「シルクロードダイニング」で提供する。

同コースは、8月22日に開催される一夜限りの晩餐会「JWガーデンパーティー」の華やかなメニューから厳選した料理も含み、イベントのコンセプトと美食の世界観を、よりカジュアルに楽しめる特別仕立てになっている。ホテルレストランならではの上質なサービスとともに、観光や外出の合間のランチから、ゆったり過ごすディナーまで、幅広いシーンで利用できる。





コースは、旬の恵みを凝縮した全3品。前菜は、しっとりと低温調理した大和肉鶏に、瑞々しい奈良県産ベビーリーフを合わせ、彩り豊かな人参とビーツのカルパッチョ、自家製カッテージチーズを添えた軽やかな一品。メインは、じっくり火入れして柔らかく仕上げた肥後あそび豚ロースを、なめらかな温かい薩摩芋エスプーマ、香り高い奈良県産きのこ、日本酒がほのかに香るグレービーソースで引き立てる。締めくくりには、月ヶ瀬・上久保茶園の煎茶と大和抹茶、植村牧場のミルクを贅沢に使ったボタニカル抹茶プレートが、一日のひとときを彩る優雅なフィナーレを飾る。

期間限定のこの機会に、JWマリオット・ホテル奈良が贈る特別な料理をぜひ楽しんでほしい考え。

［「JWガーデンパーティースペシャルコース」概要］

期間：8月23日（土）〜9月30日（火）

時間：

ランチ：11:30〜15:00（L.O. 14:00）

ディナー：17:30〜21:00（L.O. 20:30）

会場：JWマリオット・ホテル奈良 1F「シルクロードダイニング」

料金：ランチ・ディナーとも一人 9108円（税・サービス料込）

予約方法：電話／0742−36−5608

JWマリオット・ホテル奈良＝https://www.marriott.com/ja/hotels/osajw-jw-marriott-hotel-nara/overview