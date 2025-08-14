俳優の新田真剣佑がSNSにて、上白石萌音との2ショットを公開した。

■上白石萌音＆新田真剣佑が『ちはやふる』続編で再会

【写真】新田真剣佑＆上白石萌音、笑顔の2ショット（2、3枚目）／かるたをする新（新田真剣佑）【動画】『ちはやふる－めぐり－』第7話予告

新田真剣佑は、実写映画『ちはやふる』シリーズで、綾瀬千早（広瀬すず）と真島太一（野村周平）の幼なじみ・綿谷新役（通称：メガネくん）を演じ、第40回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞している。

そんな新田が、現在放送中のドラマ『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）への出演が決定。映画版キャストも続々登場している本作で、新は“名人”として第7話に登場する。8月13日に放送された第6話本編後の予告映像では、袴姿で「東京都予選、開会します」と宣言する姿も映された。

新田は、「7月期水曜ドラマ『ちはやふる－めぐり－』綿谷新を再び演じさせていただきました。10年ぶりに帰ってこれて本当に幸せです。来週でます。お楽しみに」と綴り、袴姿で凛々しい表情を浮かべた場面写真（1枚目）に加え、2枚の写真を投稿。瑞沢高校・競技かるた部のメンバーで、ドラマ版では、梅園高校で古文非常勤講師として務め、競技かるた部の顧問をしている大江奏（通称：かなちゃん）役の上白石萌音との2ショットを2枚をポストしている。

ジャージ＆メガネ姿の新田は、上白石と満面の笑みでピース（2枚目）。3枚目はなぜか、同じ方向を見てジャンプをしている。無邪気な笑顔は、現場の楽しげな雰囲気と再会を喜ぶふたりの気持ちを表しているようだ。

さらに新田はInstagramのアイコンを1枚目の場面写真に変更。この写真には、広瀬すず、野村周平、矢本悠馬、森永悠希のInstagramのアカウントをタグ付けもされており、新田が「芝居を志すきっかけとなった作品」として知られる『ちはやふる』への想いも伝わってくる。

SNSには「お帰りなさい新～」「10年経ってもこのメガネ美男子保ててるの流石まっけん」「まさかの登場に嬉しすぎて涙止まらん」「まさかのサプライズ！」「マッケンの足の甲が赤い…名人として、沢山練習したのですね」「袴姿も美しい」「激アツすぎ」「待ってた～！」「ちはやの顔面偏差値どーなってん」など、様々な反響が寄せられている。

■新田真剣佑のストイックな役作り

なお、ドラマの公式SNSには、西田優征（通称：肉まんくん）を演じた矢本悠馬と、かるたをしている新のショットと共に、映画版の「#ちはやふる秘話」が公開。「リアルな福井弁をマスターするために、超短期間ながらアルバイトをし、たった一人で福井で暮らす生活を送ったそうです」と、新田のストイックな役作りのエピソードが明かされている。

■ドラマ『ちはやふる－めぐり－』第7話予告