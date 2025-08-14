ETF売買動向＝14日前引け、ＧＸＬＥ日株、野村東証銀行が新高値 ETF売買動向＝14日前引け、ＧＸＬＥ日株、野村東証銀行が新高値

14日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比22.7％減の1608億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.5％減の1363億円だった。



個別ではグローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> 、上場インデックスファンド豪州リート <1555> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <2845> 、ＮＥＸＴ 銀行 <1631> 、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> など24銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> など7銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.69％安と大幅に下落。



日経平均株価が548円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金741億5900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均878億5200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が193億1300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が88億5500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が79億4300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が66億3100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が54億5500万円の売買代金となった。



