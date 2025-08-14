14日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数314、値下がり銘柄数234と、値上がりが優勢だった。



個別ではＡｉロボティクス<247A>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、アクセルスペースホールディングス<402A>、ビーマップ<4316>、キッズウェル・バイオ<4584>がストップ高。ｙｕｔｏｒｉ<5892>、弁護士ドットコム<6027>、Ｓｏｌｖｖｙ<7320>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、イオレ<2334>、フルッタフルッタ<2586>、グロービング<277A>、セキュアヴェイル<3042>など39銘柄は年初来高値を更新。網屋<4258>、セカンドサイトアナリティカ<5028>、ヤプリ<4168>、アジャイルメディア・ネットワーク<6573>、ナルネットコミュニケーションズ<5870>は値上がり率上位に買われた。



一方、フリー<4478>、イーディーピー<7794>が一時ストップ安と急落した。オルツ<260A>、フラー<387A>、ＩＮＦＯＲＩＣＨ<9338>は年初来安値を更新。ソフトフロントホールディングス<2321>、フューチャーリンクネットワーク<9241>、Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ<5586>、トライアルホールディングス<141A>、リプロセル<4978>は値下がり率上位に売られた。



