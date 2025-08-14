　14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 74159　　 -24.4　　　 31310
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 19313　　 -22.5　　　　8674
３. <1360> 日経ベア２　　　　8855　　 -15.4　　　 213.0
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7943　　 -25.2　　　 37090
５. <1579> 日経ブル２　　　　6631　　　-4.5　　　 337.1
６. <1321> 野村日経平均　　　5455　　 -30.2　　　 44040
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　5073　　 -13.3　　　　 349
８. <1540> 純金信託　　　　　2513　　 -14.3　　　 14930
９. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1756　　 -30.8　　　 48170
10. <1320> ｉＦ日経年１　　　1615　　　34.2　　　 43880
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　1446　　 -28.1　　　 573.2
12. <1306> 野村東証指数　　　1217　　 -50.3　　　3179.0
13. <1571> 日経インバ　　　　1131　　 -50.3　　　　 504
14. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1000　　 300.0　　　 45470
15. <1615> 野村東証銀行　　　 974　　 126.5　　　 443.1
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 874　　 -37.9　　　 740.9
17. <1330> 日興日経平均　　　 860　　 -35.4　　　 44080
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　 815　　 -46.3　　　　4410
19. <1545> 野村ナスＨ無　　　 724　　　-5.6　　　 35250
20. <1358> 日経２倍　　　　　 714　　 -34.7　　　 59030
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 699　　　88.4　　　2039.0
22. <1489> 日経高配５０　　　 681　　 -46.0　　　　2461
23. <1655> ｉＳ米国株　　　　 651　　　15.6　　　 682.2
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 605　　　 0.7　　　　2095
25. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 529　　 -20.5　　　　 219
26. <1580> 日経ベア　　　　　 511　　 -51.8　　　1337.0
27. <2644> ＧＸ半導日株　　　 464　　 -33.0　　　　1902
28. <2036> 金先物Ｗブル　　　 400　　　36.5　　　 99110
29. <2038> 原油先Ｗブル　　　 389　　　39.9　　　　1405
30. <1356> ＴＰＸベア２　　　 378　　　-1.3　　　 223.0
31. <2244> ＧＸＵテック　　　 348　　　14.9　　　　2723
32. <2525> 農中日経平均　　　 299　　　54.1　　　 42870
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 298　　 -17.0　　　 27240
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　 296　　 -57.6　　　 44070
35. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 290　　　42.2　　　3212.0
36. <314A> ｉＳゴールド　　　 290　　　55.1　　　 234.5
37. <1597> ＭＸＪリート　　　 288　　 -18.9　　　1963.0
38. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 285　　 187.9　　　　1415
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 271　　 -59.2　　　 54760
40. <2516> 東証グロース　　　 264　　　29.4　　　 610.9
41. <1595> 農中Ｊリート　　　 257　　 -76.1　　　1940.5
42. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 246　　　72.0　　　　1088
43. <1542> 純銀信託　　　　　 241　　　65.1　　　 16780
44. <1398> ＳＭＤリート　　　 240　　 -36.5　　　1959.0
45. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 238　　 -55.4　　　　2925
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 238　　 -39.9　　　　1098
47. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 230　　 -73.0　　　　6092
48. <1678> 野村インド株　　　 219　　　12.3　　　 330.5
49. <2248> ｉＦＳＰ有　　　　 217　　5325.0　　　　2414
50. <1308> 日興東証指数　　　 212　　 -55.5　　　　3139
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース