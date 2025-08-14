ETF売買代金ランキング＝14日前引け
14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 74159 -24.4 31310
２. <1357> 日経Ｄインバ 19313 -22.5 8674
３. <1360> 日経ベア２ 8855 -15.4 213.0
４. <1458> 楽天Ｗブル 7943 -25.2 37090
５. <1579> 日経ブル２ 6631 -4.5 337.1
６. <1321> 野村日経平均 5455 -30.2 44040
７. <1459> 楽天Ｗベア 5073 -13.3 349
８. <1540> 純金信託 2513 -14.3 14930
９. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1756 -30.8 48170
10. <1320> ｉＦ日経年１ 1615 34.2 43880
11. <1568> ＴＰＸブル 1446 -28.1 573.2
12. <1306> 野村東証指数 1217 -50.3 3179.0
13. <1571> 日経インバ 1131 -50.3 504
14. <1326> ＳＰＤＲ 1000 300.0 45470
15. <1615> 野村東証銀行 974 126.5 443.1
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 874 -37.9 740.9
17. <1330> 日興日経平均 860 -35.4 44080
18. <1329> ｉＳ日経 815 -46.3 4410
19. <1545> 野村ナスＨ無 724 -5.6 35250
20. <1358> 日経２倍 714 -34.7 59030
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 699 88.4 2039.0
22. <1489> 日経高配５０ 681 -46.0 2461
23. <1655> ｉＳ米国株 651 15.6 682.2
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 605 0.7 2095
25. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 529 -20.5 219
26. <1580> 日経ベア 511 -51.8 1337.0
27. <2644> ＧＸ半導日株 464 -33.0 1902
28. <2036> 金先物Ｗブル 400 36.5 99110
29. <2038> 原油先Ｗブル 389 39.9 1405
30. <1356> ＴＰＸベア２ 378 -1.3 223.0
31. <2244> ＧＸＵテック 348 14.9 2723
32. <2525> 農中日経平均 299 54.1 42870
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 298 -17.0 27240
34. <1346> ＭＸ２２５ 296 -57.6 44070
35. <1305> ｉＦＴＰ年１ 290 42.2 3212.0
36. <314A> ｉＳゴールド 290 55.1 234.5
37. <1597> ＭＸＪリート 288 -18.9 1963.0
38. <2841> ｉＦＥナ百有 285 187.9 1415
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 271 -59.2 54760
40. <2516> 東証グロース 264 29.4 610.9
41. <1595> 農中Ｊリート 257 -76.1 1940.5
42. <2865> ＧＸＮカバコ 246 72.0 1088
43. <1542> 純銀信託 241 65.1 16780
44. <1398> ＳＭＤリート 240 -36.5 1959.0
45. <1671> ＷＴＩ原油 238 -55.4 2925
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 238 -39.9 1098
47. <1693> ＷＴ銅 230 -73.0 6092
48. <1678> 野村インド株 219 12.3 330.5
49. <2248> ｉＦＳＰ有 217 5325.0 2414
50. <1308> 日興東証指数 212 -55.5 3139
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
