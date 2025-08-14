にしがき・東武トップツアーズ・東武鉄道・ブッキングリゾート、愛犬と宿泊できるプライベートヴィラを栃木県日光市にオープン
にしがき、東武トップツアーズと東武鉄道は、8月25日から、栃木県日光市小百において、愛犬と宿泊できるプライベートヴィラ「グランフォレスタヴィラ日光−Private Dog Resorts−」をオープンする。
なお、同施設はにしがき、東武トップツアーズ、東武鉄道が出資するTN Resorts（ティーエヌリゾーツ）が所有・運営を行い、集客・施設開発をブッキングリゾートが支援している。
「グランフォレスタヴィラ日光−Private Dog Resorts−」は、最大1000m2超の関東最大級のプライベートドッグランを併設した愛犬家の人々にも満足してもらえるる宿泊施設であり、大切な愛犬との旅を、従来とは違った形で愉しめる空間として、関東最大級、最大1000m2超のプライベートドッグランを併設したヴィラ、各棟に関東エリア初の「全天候型プライベートドッグラン」、チェックイン前から利用可能な共用の「半屋外ドッグラン」、愛犬と寛ぐ約73m2のゆとりあるプライベートな客室、栃木エリアの旬な食材を使用した、地産地消のこだわりの食事、ビールやソフトドリンク等の無料ドリンクバー−−の特徴がある。
非日常的で特別な体験ニーズに応えるべく、滞在が目的となるような宿泊や食事、サービスを目指し、オープン後においても、より一層のサービス向上施策を検討していく考え。
また、東武ワールドスクウェアをはじめとする、愛犬と一緒に滞在可能な近隣の施設との連携により多くの消費者に日光・鬼怒川エリアへ足を運んでもらい、地域の活性化を図っていく考え。
［施設概要］
施設名：グランフォレスタヴィラ日光−Private Dog Resorts−
開業日：8月25日（月）
アクセス（所在地）：栃木県日光市小百字穴沢1834−1
（電車）東武日光線下今市駅からタクシーで約15分
（車）日光宇都宮道路 今市ICから約12分
敷地面積：約9942m2
客室概要：計6棟
にしがき＝https://www.nishigaki-group.com
東武トップツアーズ＝https://www.tobutoptours.co.jp
東武鉄道＝https://www.tobu.co.jp