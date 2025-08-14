ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留は、24Fオールデイダイニング「ハーモニー」において9月1日から、茄子や栗、柿などの秋食材を使った10種類のタパスのほか、きの子のパスタやさつま芋のピザなどを好きなだけ味わってもらえるとともに、4種から選べるメイン料理も楽しめる、食欲の秋を存分に満たす「秋のアイコニックランチブッフェ」を販売する。

秋を感じる栗や柿、梨などを使い、食べやすく個々に盛り付けられた10種類ものタパスに、きの子を使ったペペロンチーノやさつま芋を使ったピザ、マッシュルームと彩り野菜のサラダのほか、スープ＆カレーなどをブッフェスタイルで好きなだけ食べてもらい、4種から選べるメイン料理とデザートの盛合せはコーススタイルで提供する。平日は、平日限定食べ放題デザート2種類もあり、ランチ会などの集りにも最適となっている。

［秋のアイコニックランチブッフェ概要］

期間：9月1日（月）〜11月30日（日）

時間：11:30〜16:30（L.O.14:30）

店舗：24F オールデイダイニング「ハーモニー」

料金：5000円

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留＝https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome