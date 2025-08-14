¡Ö»ä¤òÃî¤±¤é¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤¿¶ò¼Ô¶¦¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡×ÀÅª¤Ê·ù¤¬¤é¤»¡¢¼«Å¾¼ÖÇË²õ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄB·¿´Î±ê¤òÈ¯¾É¤·¤¿ÀÄÇ¯¡Ê27¡Ë¤Ë¡ØÆ±µéÀ¸¤Î¤ß¤Ê»¦¤·¡Ù¤ò·è°Õ¤µ¤»¤¿¡È¤¤¤¸¤á¤Îµ²±¡É¡ÊÊ¿À®3Ç¯¡Ë
¡Ö»ä¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë»ä¤ËÉþ½¾¤ò¶¯¤¤¡¢»ä¤òµÔÂÔ¤·¡¢»ä¤òÃî¤±¤é¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤¿¶ò¼Ô¶¦¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÅÛÅù¤ò¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾ÃÌÇ¤µ¤»¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤â¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡×
¡Ô¡¼¡¼¾×·â¼Ì¿¿¡¼¡¼¡Õ½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÁ°¤Ç±¢Éô¤òÏª½Ð¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡ÄÀÅª¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¡Ø42¿Í¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¡Ù
¡¡É¸Åª¤ÏÆ±Áë²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¹¤Ù¤Æ¡¼¡¼Ê¿À®3Ç¯¤Ë¤¯¤ï¤À¤Æ¤é¤ì¤¿¡ÖÆ±µéÀ¸ÂçÎÌ»¦¿Í»ö·ï¡×¡£¤Ê¤¼ÈÈ¿Í¤Ï50¿Í¶á¤¤¿Í´Ö¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤Î¤¤¤¸¤á¤Îµ²±¡×¤È¤Ï¡©¡¡²æ¤¬»Ò¤òÌµ»´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¿Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ò¤É¤¤¥¤¥¸¥á¤ËÁø¤Ã¤¿¼Ô¤Ê¤É¤¬»ÅÊÖ¤·¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹ñÆâ³°¤Î»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¿·´©¡ØÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤¿ÀïØË¤ÎÉü½²·à35¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
写真はイメージ
¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡1991Ç¯1·î2Æü¡¢º´²ì¸©¤ÎÎ¹´Û¤Ç³«¤«¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±Áë²ñ¡£´´»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÖÂô½Ó°ì¡Ê²¾Ì¾¡¦Åö»þ27ºÐ¡Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¡×¤Ç·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÍâÆü¤ÎÄ«´©¤ËÍÙ¤Ã¤¿¡ÖÆ±Áë²ñÂçÎÌ»¦¿Í·×²è¡×¡Ö¥ÒÁÇÆþ¤ê¥Ó¡¼¥ë¤ÈÇúÃÆ¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏØ³Á³¤È¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÆ±Áë²ñ¡¢´´»ö¤ÎÀÖÂô¤¬»²²Ã¼Ô¤ò³§»¦¤·¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·×²è¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÀÖÂô¤Ï1964Ç¯¡¢Ãæ³Ø¹»±Ñ¸ì¶µ»Õ¤ÎÉã¿Æ¤È²»³Ú¡¦ÍÜ¸î¶µÍ¡¤ÎÊì¤Î¤â¤Èº´²ì¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀ®ÀÓÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸¤Ï±ß³ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÃæ³Ø»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿¤¤¤¸¤á¤ÏÁÔÀä¤À¤Ã¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤ò²õ¤µ¤ì¤ë¡¢ÁÝ½üÍÑ¶ñ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÁ°¤Ç²¼Ãå¤´¤È¥º¥Ü¥ó¤òÃ¦¤¬¤µ¤ì¤ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤´¤Ã¤³¤È¾Î¤·¤ÆÆ¬¤ò°Ø»Ò¤ÇÂÇ¤Á¤Ä¤±¤é¤ì²¿¿Ë¤âË¥¤¦½Å½ý¤òÉé¤¦¤Ê¤É¡¢ÀÖÂô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÖÂô¤ÏÉã¿Æ¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÎäÃ¸¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÉã¿Æ¤ÏÀÖÂô¤¬ÄÌ¤¦Ãæ³Ø¤Î¶µ»Õ¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÎÌäÂê¤ò¹»Æâ¤ÎÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿Æ¤Ë¤â¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÀäË¾´¶¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¾ÍèÉ¬¤º¼«Ê¬¤ò¤¤¤¸¤á¤¿¿Í´Ö¤Ë»ÅÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Áþ¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
B·¿´Î±ê¤òÈ¯¾É¢ª¡ÖÆ±µéÀ¸¤Î¤ß¤Ê»¦¤·¡×¤ò·è°Õ
¡¡¹â¹»¡¢Âç³Ø¤È¿Ê¤ó¤ÀÀÖÂô¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤Ë¾åµþ¡£ºë¶Ì¸©¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òµòÅÀ¤Ë¡¢²½³ØÌôÉÊ¤ò°·¤¦²ñ¼Ò¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤ÏÉü½²¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²½³ØÊª¼Á¤ò»È¤¨¤Ð¿Í¤ò»¦¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡×¤È¹Í¤¨¡¢ÌôÉÊ¤òÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á´í¸±Êª¼è°·¼Ô¹Ã¼ïÌÈµö¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡23ºÐ¤Î»þ¡¢B·¿´Î±ê¤ò´µ¤Ã¤¿ÀÖÂô¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÆ±¤¸ÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¡¢¡Ö¤É¤¦¤»Ä¹¤¯À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤í¤¦¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ò³§»¦¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1989Ç¯8·î¡¢ÀÖÂô¤ÏÆ±Áë²ñÌ¾Êí¤òÍê¤ê¤Ë¸µ¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥ÈÁ´°÷¤È²¸»Õ5¿Í¤ËÍÕ½ñ¤òÁ÷¤ë¡£Æ±Áë²ñ³«ºÅ¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ï¥ÒÁÇÆþ¤ê¥Ó¡¼¥ë¤ÇÁ´°÷¤òÆÇ»¦¤·¡¢²ñ¾ì¤ò»þ¸ÂÇúÃÆ¤ÇÇúÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¶²¤í¤·¤¤°Õ¿Þ¤òÃÎ¤ë¤è¤·¤â¤Ê¤¤Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀÖÂô¤«¤é¤Î°ÆÆâ¤Ë´î¤ó¤ÇÊÖ¿®¤·¤¿¡£
¡¡ÊÖ¿®¤Î¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¤ÏºÅÂ¥¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤Û¤ÉÇ®¿´¤À¤Ã¤¿ÀÖÂô¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ï¡ÖÈà¤ÎÇ®°Õ¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë³«ºÅ»þ´ü¤Ï1991Ç¯1·î2Æü¡¢²ñ¾ì¤Ï°û¿©Êª»ý¤Á¹þ¤ß¼«Í³¤Ê¾åÊöÄ®¤ÎÎ¹´Û¤Ë·èÄê¡£Èà¤Î·×²è¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ºÅÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤¿1990Ç¯11·î¡¢ÀÖÂô¤Ï¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ò¼¤á¡¢³¤³°¤«¤é¥Ó¡¼¥ë21ËÜ¤ò¼è¤ê´ó¤»¤ë¡£¿µ½Å¤Ë³¸¤ò³«¤±¡¢1ËÜ1ËÜ¤ËÊ´¾õ¤Î¥ÒÁÇ¤òº®Æþ¤·¡¢¸µ¤ËÌá¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²þÂ¤½Æ¤ä»þ¸ÂÇúÃÆ¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¡£¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢²ñ¾ìÇúÇË¤È½Æ·â¤Ç³Î¼Â¤Ë»¦³²¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿12·î28Æü¡¢ÀÖÂô¤Ï¥ÒÁÇÆþ¤ê¥Ó¡¼¥ë21ËÜ¡¢»þ¸ÂÇúÃÆ3¤Ä¡¢²þÂ¤½Æ¤ò¥ï¥´¥ó¼Ö¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ß¡¢º´²ì¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¡£31Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¤ÏÎ¹´Û¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò±¿¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Â©»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Êì¿Æ¤¬Éô²°¤òÃµ¤ë¤È¡¢1ºý¤Î¼êÄ¢¤òÈ¯¸«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë»ä¤ËÉþ½¾¤ò¶¯¤¤¡¢»ä¤òµÔÂÔ¤·¡¢»ä¤òÃî¤±¤é¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤¿¶ò¼Ô¶¦¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÅÛÅù¤ò¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾ÃÌÇ¤µ¤»¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤â¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡×¤È¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤Î¼«»¦¤Þ¤Ç·×²è¤·¤¿¾ÜºÙ¤ÊÉü½²·×²è¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤¿Êì¿Æ¤Ï1·î1Æü¡¢·Ù»¡¤ËÁ´¤Æ¤òÁêÃÌ¡£·Ù»¡¤ÏÎ¹´Û¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ë¤òÄ´ºº¤·¡¢Ã×»àÎÌ¤Î¥ÒÁÇ¤ò¸¡½Ð¡£Íâ2ÆüÄ«¡¢ÀÖÂô¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£ÀÖÂô¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼«¶¡¤·¡¢¼Ö¤ËÀÑ¤ó¤À»þ¸ÂÇúÃÆ¤ÎÂ¸ºß¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬½èÍý¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢1¤Ä¤¬Ë½È¯¤··Ù´±3¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Áë²ñ»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÎÀÖÂô¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ËÀÄ¤¶¤á¤¿¡£¤¤¤¸¤á¤Î²Ã³²¼Ô¤ÏËº¤ì¤Æ¤â¡¢Èï³²¼Ô¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Åµ·¿Åª¤Ê»öÎã¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖÂô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢»¦¿ÍÍ½È÷ºá¡¦ÇúÈ¯Êª¼èÄùÈ³Â§°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢1991Ç¯1·î23Æü¡¢º´²ìÃÏºÛ¤«¤éÄ¨Ìò6Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
