東洋一といわれた軍港の街、広島県呉市。明治22年に呉鎮守府が開庁されて以来、町は大きく発展してきた。終戦を迎えて今年で80年となるが、現在も海上自衛隊呉地方隊が置かれ、国内で最大数の艦艇が配備されている。

【画像】「現地まで行く道はありません」「おススメできません」…道なき道を進んで“戦艦大和”の発射試験が行われていた“亀ヶ首発射場跡”を訪れてみると…!?



呉港に停泊中の海上自衛隊の護衛艦と潜水艦 ©AFLO

来場者が連日押し寄せた大和ミュージアム

そんな呉市は近年、観光客で賑わっている。人気の観光地は海上自衛隊呉資料館や大和ミュージアム、艦船を巡るクルージングなど、軍港にまつわるものが上位を占めている。これは、人気ゲーム「艦隊これくしょん（艦これ）」によるところも大きいが、戦艦大和の10分の1スケールなどが展示されている大和ミュージアムは、想定の4倍以上の来場者が連日押し寄せた。そのため空調設備が追いつかなくなるなど多くの問題が発生し、2026年3月まで長期休館して設備の大規模な改修工事を行っている。

その一方で、戦艦大和の伝家の宝刀たる46センチ砲の発射試験が行われていた場所は、とてもひっそりとしているそう。

戦艦大和は呉海軍工廠で昭和16年に建造された世界最大の戦艦だ。史上最大となる46センチ主砲を搭載していたが、終戦の年にアメリカ海軍と戦闘の末、東シナ海に沈没した。現在でも戦艦大和は人気が高く、大和ミュージアムは先述のような状態だ。

「現地まで行く道はありません」ひっそりとした亀ヶ首発射場跡

その一方で、戦艦大和の伝家の宝刀たる46センチ砲の発射試験が行われていた場所は、とてもひっそりとしているそう。

呉港から15キロほど南に離れた倉橋島の東端に位置する“亀ヶ首発射場跡”だ。

同地を訪れようと関係機関に問い合わせたところ「現地まで行く道はありません」「（現地に行くことは）お勧めできません」という回答が返ってきた。どうしてもという場合は、船をチャーターして行くしかないという。

呉軍港と戦艦大和の人気に沸く市街地とは対照的な亀ヶ首発射場跡。私はより興味をひかれた。地面が続いているのだから、道が無くても頑張れば行けるだろう。ひとまず広島に向かった。

事前に地図アプリと国土地理院地図を調べ、確かに現地に行く道がないことを確認していた。が、まずは、車で近くまで行ってみよう。

道は尾根に沿って伸びており、地図上では道が途切れていたが、実際には車道が続いていた。

しかし、道の状態は極めて悪く、道路上に土砂が堆積し、草が生え、軽自動車でギリギリの道幅しかない。ガードレールはなく、一歩間違えれば谷に転落してしまうため、慎重に運転する。

ここで一つ、問題があった。

尾根から海沿いへは70メートルの高低差が…

車道がある尾根から発射場跡がある海沿いまで、70メートルほどの高低差があるのだ。海に下りてゆく分岐路もあるにはあるが、私有地なため入ってはいけないことを事前に聞いていた。

GPSで現在地と亀ヶ首発射場跡の位置関係を確かめながら、なるべく等高線が密になっていない緩やかな斜面を探した。悪路を何度か往復し、ここだろうというポイントを見つけ、車を降りて歩き始めた。

本格的な藪漕ぎを覚悟していたが、幸いなことに獣道があり、草木をかき分ける程度で済んだ。これで楽に行けると思ったが、現実はそんなに甘くはなかった。しばらく歩いていると、身長を超える草が一面を覆い、道が分からなくなった。

最終的にはGPSを頼りに藪漕ぎしながら斜面を下ることになった。そして、なんとか海に近い平地に出ることができた。下りてきた斜面には、レンガ造りの火薬庫らしき構造物が見える。ここが亀ヶ首発射場跡で間違いないようだ。

海沿いまで歩いて行くと、亀ヶ首発射場跡の案内板と、亀ヶ首戦災殉難諸精霊供養碑が建てられていた。いずれも近年建てられたように見える。

このような藪漕ぎ必須の場所になぜと思ったが、船で運んできて建てたのだろう。まずは供養碑に手を合わせてから、周辺の探索を開始した。

200トンのガントリークレーンがあった石積みの桟橋

まずは海沿いを南に向かって歩いて行くと、トンネルが現れた。このトンネルも軍事施設の一部で、コンクリート巻きの堅牢な造りをしている。トンネルの先は私有地になっているため引き返し、反対の北方向に向かってみる。

再び供養碑の前を通って歩いて行くと、海に向かって石積みの立派な桟橋が残っていた。

呉工廠から物資を船で運んでいたため、その時に使われていたものだ。桟橋上には、レールが敷かれていた跡が残っていた。かつてここには、46センチ砲も吊り上げることができる200トンのガントリークレーンがあった。

レールの跡は地上部にまで続いていて、そこから左右に分かれている。南方向にはトロッコの軌道敷跡もあり、土堤には隧道（トンネル）も掘られている。

かなり大規模な施設であったことがうかがえる。

多くの火薬庫や烹炊所跡、そして…

トロッコ跡を歩き、トンネルで土堤を抜けると、最初に下りてきた場所の近くに出るが、土堤と山の斜面に囲まれているこの場所には、多くの火薬庫があった。

土堤は爆風等を防ぐため人工的に造られた土手で、危険地帯と安全地帯とを隔てる目的で設けられている。トロッコ跡はさらに続き、もう一つのトンネルに突入したが、反対側の坑口が閉塞しており、通り抜けることができなかった。

一旦供養碑まで戻り、今度は海から東の森に向かって歩くことにした。すると、うっそうとした木陰に、コンクリート造の建物が見えてきた。

外観も内部も、年月の経過を感じさせる。ここは烹炊所（ほうすいじょ）といわれる食事を提供するための場所で、調理場と食堂として機能していた。

ボロボロになっていたが竈（かまど）が残っており、往時を彷彿とさせてくれる。

事務所や詰所として使われていたレンガ造の建物

さらに奥へと進むと、レンガ造の立派な建物が現れる。発電所を連想させる意匠的な建物だが、これは事務所や詰所として使われていたもの。

さらに奥にもう一棟、同じレンガ造の細長い建物が続いている。こちらは砲弾等の速度を測る検測所だったようだ。

貴重な戦争遺跡が草木に埋もれている現状を残念に思う反面、人工物が朽ちて自然と融合しつつある姿に、心が揺さぶられた。

そして、検測所の奥には、山の斜面に口を開くトンネルらしきものが見えてきた。コンクリートで固められた大きなトンネルに見えるが、実はこれはトンネルではない。決定的にトンネルと異なるのは、二重構造になっていることだろう。高さ5メートルはあろうかという大きなトンネルの内側に、もう一つのトンネルがすっぽりと収まっているのだ。

この特異な構造物こそが、亀ヶ首発射場の心臓部ともいえる施設だ。当時最新の技術を用いた、砲弾の距離・速度・精度・威力等の検測がここで行われていた。二重隧道式の構造をしており、全国を見渡しても唯一無二の存在といえるだろう。巨大砲から発生する衝撃波は強烈で、1.5キロ離れた民家の襖をガタガタにし、障子紙を吹き飛ばしたという。そんな衝撃波を至近距離で受けるため、人員や測定機器類を守るために分厚いコンクリートの二重壁が必要だった。

隧道の奥行きは10メートルもないが、内部には測定機器類が設置されていたとされるコンクリートの支柱も残されており、非常に見応えのある施設だった。

元々隧道が好きな私としては、この二重隧道式構造が見たかったというのも、ここを訪れた動機の一つだった。これまでに多くの戦跡を見てきたが、初めて見る構造に興奮を隠せなかった。

砲類が発射されていた東側の海には

桟橋に戻り、先ほどよりも北側の平地を東に進むと、島の突端に近いためすぐに反対側の海が見えてきた。ちなみに砲類はこちらの東側の海に向けて発射されていたといわれている。

東側の海の近くには、地面から掘り下げられた施設跡が残っていた。弾丸の破裂試験が行われていた地下弾丸破裂試験槽だ。

これで亀ヶ首発射場跡の現存する施設はひと通り見たことになるだろう。

呉海軍工廠の砲弾発射試験場は、元々本土にあったが、民家が近く危険なことから移転が検討された。そして民家や障害物がなく、機密を守りやすい亀ヶ首が選ばれたとされている。日清戦争後の明治33年に竣工し、昭和初期には戦艦「大和」「武蔵」に搭載される46センチ砲の性能試験も行われた。

ここまで、私が現地で見た施設跡をご紹介したが、亀ヶ首発射場に関する資料はほとんど残っておらず、詳細は明らかになっていない。明治34年の試験開始から昭和20年の終戦までの間に、日露戦争、二度の世界大戦も経て、多くの施設が追加され、各施設の役割や名称も変遷している。特に第二次世界大戦においては、亀ヶ首発射場の役割が増大し、毒ガス実験や人間魚雷“回天”の訓練も行われていたとされる。しかし、施設の大半は戦後に破壊されており、いまだ謎の部分も多い。そのあたりも加味してご理解頂けるとありがたい。

何のために戦跡が保存され、過ぎ去った歴史を学ぶのか

戦時中には、火災や爆発事故で複数の犠牲者が出ており、「くらはし観光ボランティアガイドの会」が2006年に供養碑を建立した。2020年には、神奈川県横須賀市などと共に、鎮守府が置かれた旧軍港4市で認定されている日本遺産“日本近代化の躍動を体感できるまち”の構成文化財に追加認定された。

なお、冒頭で関係機関の方から「現地まで行く道はありません」「（現地に行くことは）お勧めできません」とアドバイスをいただいたとおり、現在、陸路で亀ヶ首発射場跡に到達することは困難だ。実際に藪漕ぎして訪れた私としても、お勧めできない。観光船を使ったツアーが月に一度程度、試験的に行われているので、どうしても現地に行きたいという方は、「くらはし観光ボランティアガイドの会」に問い合わせてほしい。

私としては、構造物がカッコいいとか映える写真が撮りたいとか、どのような動機でもいいので、より多くの人に戦跡を見てほしいと考えている。直接行かず、ネットで画像を見るだけでもいい。そして、戦跡を通して、何かを考えるきっかけになれば幸いだ。

何のために戦跡が保存され、過ぎ去った歴史を学ぶのか。より良い未来を築くために違いない。平和を願う人々の思いは、政治や思想など何の関係もなく、人類普遍の価値観だろう。

撮影＝鹿取茂雄

（鹿取 茂雄）