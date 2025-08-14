〈「内臓が飛び出ても突撃していきました」第2次世界大戦末期、“ゲリラ特攻”を続けた旧日本軍の部隊長が振り返る「兵士たちの最期」〉から続く

第2次世界大戦の末期、ソ連軍が侵攻した満州ではいくつもの惨劇が繰り広げられた。中でも、8月14日に西部国境に近い地域で起きた「葛根廟（かっこんびょう）事件」は、ソ連軍による民間人殺害事件のうち、最も大きなものの一つとされる。

【貴重画像】キャタピラで踏み殺される人、機関銃で撃たれる人…1000人超の日本人が虐殺された「葛根廟事件」を写真で見る

事件の生存者によると、現場の草原には女性や子どもの悲鳴が響き、血の海で死んでいる母にすがりつく赤ん坊もいたという。そして、ソ連軍が去った後には死体が折り重なっていた--当時の様子を『満州スパイ戦秘史』（永井靖二著、朝日新聞出版）から一部抜粋し、お届けする。

◆◆◆

本書は、アメリカに保管されている証言録音から、関東軍が満州で繰り広げていた諜報戦などの内実を解き明かそうというものだ。だが、彼らの言動の陰で開拓団員をはじめとした在留邦人や、兵士らが郷里に残してきた家族は、どんな目に遭ったのかという点にも、少しだけでも触れておかなければならないと考えている。

前述の挺進大隊や国境守備隊の一部を除けば、満州国へなだれ込んだソ連軍の前面に立たされたのは、各地に居留する民間邦人や開拓団員らだった。

1945年8月14日には、満州国の西部国境に近い葛根廟付近で、避難民1000人以上が戦車部隊に虐殺される「葛根廟事件」が起きた。ソ連軍による民間人の殺害事件で、最大規模の一つとされる。

東京都練馬区の大島満吉（取材当時85歳）は、生存者の一人だ。

人々は戦車に潰され、何百もの死体が折り重なっていた

女性や子どもが大部分だった避難民約1300人の列に14日昼前、戦車14両を含むソ連軍部隊が追いついた。当時9歳だった大島らは、長く延びた列の後続を待つため休憩中だった。

2歳の妹を背負った母が水筒を取り出している時、「戦車だ、逃げろ」と声が上がって人々が走り出した。エンジン音が近づき、丘の稜線から戦車が現れ、人々に向けて機関銃の掃射を始めた。



ソ連軍は機関銃で民間人を掃射し、さらに逃げる人を戦車で潰していった（©早田貫一、写真提供＝平和祈念展示資料館）

戦車がうなりを上げてジグザグ走行し、立ちすくむ人、逃げ惑う人をひきつぶした。キャタピラの音、エンジンのきしみ、逃げ惑う人々の悲鳴……。機関銃の猛烈な掃射音とともに、人間の体が跳ね上がるのが見えた。

大島は母と一緒に近くの溝に身を潜めた。一度、ソ連兵と視線が合ったが、自分たちには銃を向けず、ほかの方向を掃射して遠ざかった。必死でうずくまるうち、銃声は遠のいていった。

溝を這い上ると、何百という死体が折り重なっていた。やがて夜になり、生き残った人々も絶望のあまり自決を始めた。

母は自ら、娘の息の根を止めた

母は2歳の妹の首に日本刀を当て、息の根を止めた。大島は母と一緒に在郷軍人に銃剣でとどめを刺してもらう直前、はぐれていた父と兄に見つけられ、救われた。生存者はわずか百数十人だった。

敗戦まで大島一家は、現場から北へ約30キロの興安（現・ウランホト）の街で工務店を営んでいた。街が空襲された11日朝、自宅へ水筒の水をくみに来た下士官は、「軍隊と一緒にいれば大丈夫です。大島さんたちだけなら、なんとかなるかも……」と言った。その意味に気がついたのは戦後になってからだったという。

軍関係者やその家族は、11日に列車で脱出していた。

大島は戦後、事件の関係者から証言を集め続けた。その中に、興安の特務機関に庶務係として勤めていた女性がいた。

その女性によれば、父親が10日に銀行へ預金をおろしに行ったが、軍が全部差し押さえ、民間人は引き出せなくなっていた。11日に出勤すると、職場は移動の準備でごった返していた。経理課で、札束が包みからはみ出しているのが見えたという。

特務機関の職員だった自分だけが列車に乗れたため、家族6人と生き別れてしまった。帰国して約10年後、家族全員が葛根廟で命を絶たれたと知った。「悔やんでも悔やみきれない思いで生きてきた」と、女性は語っていた。

大島は「自分たちを置き去りにした軍隊に、憎しみや悔しさはさほど感じない」と言う。「ただ痛感したのは、軍隊が守ろうとしたのは、国体とそれに連なる軍隊の組織だけだったということ」。

現場に取り残された乳幼児も多く、少なくとも32人が残留孤児になった。「地元の人たちが育てたのです。敵を『鬼畜米英』と呼んでいた自分たちに、同じことができたでしょうか？」

（永井 靖二／Webオリジナル（外部転載））