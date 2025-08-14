「BODY PALETTE」を出展！バックオフィスDXPO東京25夏

フラクタルワークアウトは、2025年8月19日(火)〜20日(水)に東京ビッグサイトで開催される「バックオフィスDXPO東京’25夏」にて、同社が開発・提供する法人向け健康経営DXサービス「BODY PALETTE(ボディパレット)」を出展します。

バックオフィスDXPO東京’25夏

フラクタルワークアウトは、2025年8月19日(火)〜20日(水)に東京ビッグサイトで開催される「バックオフィスDXPO東京’25夏」にて、同社が開発・提供する法人向け健康経営DXサービス「BODY PALETTE(ボディパレット)」を出展。

■展示会出展について

令和7年度「健康経営優良法人」認定の申請がスタートし、新たな申請要件が追加される中、企業の対応力がこれまで以上に求められています。

今回の展示会では、これらの新要件項目にも対応している「健康経営見える化DXツール」を公開しています。

健康経営を本気で進めたい企業様に向け、最新のデータ活用手法をその場で体験できます。

【展示会の見どころ】

・「健康経営見える化DXツール」操作体験デモ

・社員の健康状態を瞬時に把握できるリアルタイム集計機能

・部署別・年代別の健康傾向レポートの閲覧

・月次アンケート結果をもとにした組織全体の健康スコア表示

【当日相談できる内容(後日お打ち合わせ対応可)】

・令和7年度対応「健康経営認定要件 無料チェック」診断

・補助金を活用した健康経営推進プランの紹介

【開催概要】

・日時 ：2025年8月19日(火)〜20日(水)

・時間 ：9:30〜18:00(最終日は16:00終了)

・会場 ：東京ビッグサイト 西1・2ホール

・小間番号：5-71

