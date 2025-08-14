事業性評価研究所は、令和7年9月14日(日)に帯広畜産大学で開催される、日本農業経営学会令和7年度研究大会において、同社代表取締役社長 田井 政晴が座長を務める、第四分科会「変革期の農業法人を支える事業再生と企業価値評価 ー 実務と専門家活用の最前線 ー」を開催。

事業性評価研究所は、令和7年9月14日(日)に帯広畜産大学で開催される、日本農業経営学会令和7年度研究大会において、同社代表取締役社長 田井 政晴が座長を務める、第四分科会「変革期の農業法人を支える事業再生と企業価値評価 ー 実務と専門家活用の最前線 ー」を開催します。

本分科会では、外部資本の導入、M&A、事業承継・再生など戦略的意思決定を迫られる農業法人の現状を踏まえ、再生支援・資本構成・財務改善・評価技法などを、理論と実務の両面から多角的に議論します。

農業経営に特有の資産構造や収益性評価、金融機関との関係性などを踏まえ、持続的経営を支える枠組みの構築を目的としています。

【開催概要】

日時 ：令和7年9月14日(日)13:00〜15:30

会場 ：帯広畜産大学 講義棟

開催形式：現地およびWEBのハイブリッド形式(予定)

報告者 ：田井 政晴(株式会社事業性評価研究所代表取締役社長)

主催 ：日本農業経営学会

【登壇者(敬称略)】

＜座長＞

田井 政晴(株式会社事業性評価研究所)

＜報告者＞

第一報告者：富樫 誠一(北海道中小企業活性化協議会 サブマネージャー)

演題 ：「農業法人の事業再生・経営改善支援」

第二報告者：北村 均(公認会計士北村均事務所 公認会計士)

演題 ：「私的整理による事業再生の手法 ー 財務分析を中心として ー」

＜コメンテーター＞

松田 尚樹(北海道銀行 法人ソリューション部 アグリビジネス推進室 室長)

三浦 尚史(株式会社三浦農場 代表取締役)

＜想定参加者＞

農業経営研究者、政府系金融機関、JA、信用金庫、弁護士、公認会計士、税理士 等

【分科会の趣旨】

近年、農業法人を取り巻く経営環境は大きく変化しています。

外部資本導入やM&A、事業承継・再生といった経営課題に対応するためには、法務・財務・資産評価を統合的に捉える視点と、精緻な企業価値評価の実務能力が不可欠です

分科会では、農業先進地・十勝を舞台に、学術と現場の接点から、理論的枠組みと実践的知見の体系化を図ります。

