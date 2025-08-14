〈「隊長は『絶対に特攻しろ』とは言わなかった」特攻隊として出撃→生還した旧日本軍パイロットが明かす「部隊の裏側」〉から続く

第二次世界大戦末期、旧日本軍は「ゼロ戦」などの戦闘機による体当たりの特別攻撃、「特攻」を実施した。航空機によるものだけで死者は4000人にのぼるとされる。

【衝撃画像】米空母に「特攻機」が突っ込む瞬間、燃え上がる米空母、特攻隊から生還した中村さんの姿を写真で見る

1944年12月に「菊水特攻隊」の一員として陸軍一〇〇式重爆撃機「呑龍（どんりゅう）」に乗り込み、生還したのちに米軍捕虜となった中村真さんのインタビューを掲載した『生還特攻 4人はなぜ逃げなかったのか』（戸津井康之著、光文社）から、壮絶な現場のようすをリポートする。（全3回の2回目／続きを読む）



中村さんが描いた、特攻で出撃したものの被弾し、火を噴く「呑龍」（書籍より転載）

◆◆◆

敵戦闘機の執拗な追撃は続いた。味方戦闘機の護衛のない丸腰の500キロ爆弾を搭載した重い「呑龍」は、次々とP-47から銃弾を撃ち込まれ、撃墜されていった。

「ついに編隊で最後まで残ったのは私の2番機のみになりました。旋回や急降下で敵の射撃をかわしましたが、左エンジンが被弾し、止まり、右エンジンのみの片肺飛行でしのぎましたが、もはやここまで……。左旋回ができないまま、機体は高度を下げ、何とか海面すれすれを飛んでいました」

ついに、ここで死ぬのか……。そう覚悟を固めたときだった。

操縦席の風防（キャノピー）の後方部を撃ち破り、敵機の銃弾が飛び込んできた。風防の破片が飛散し、中村の身体に後ろから降りかかってきた。中村は思い切り操縦桿を胸に引き上げ上昇を試みたが、右エンジンの出力は限界に達していた。

「耳元で爆音が炸裂し、目の前から計器盤が消し飛びました」

最後の1機となった2番機も、ついに海へ墜落したのだ。

「このままだと海面で大爆発し、大炎上だ……」

不時着できたものの「抗日ゲリラ」に捕らえられ……

そう覚悟したが、機体は誘爆を起こさず、しばらく浮いていた。中村の決死の操縦で、重い「呑龍」を何とか海面に不時着させたのだ。生き残った隊員が数人、機体から翼の上へ滑り出て脱出し、機体を離れて海を泳いでいくのが見えた。

「機体はすぐに沈んでいきました。私は海面に浮いていた機体の破片につかまって漂流していました」

しばらくすると数隻の小さなカヌーに分乗したフィリピン人が、墜落した機体から流れ出てきた物を拾うために近づいてきた。中村が手を振って合図すると、「オオ。トモダチ！」と男たちが片言の日本語を話しながらカヌーで近づいてきた。

中村は、「サンキュー」と言って、男に手を差し出し、カヌーに引き上げてもらった。

「ああ、何とか助かったぞ……」

そう安堵したのも束の間で、カヌーの男たちは機銃を突きつけながら、中村を縄で縛り上げていった。

男たちは抗日ゲリラだったのだ。中村たちは捕虜として、そのまま米軍に引き渡され、オーストラリアの捕虜収容所へと移送された。

捕虜はみんな偽名を使っていた

「連日、尋問されましたが、本名など教えませんでした。日本兵は皆、偽名を使っていました。捕虜同士で呼ぶときも、それぞれのあだ名を使うのです」

その捕虜のなかに「ゼロ戦」の操縦士がいた。

「彼のあだ名は“ムサシ”でした。私ですか？ “どんさん”です。“呑龍”の操縦士だから。みんなから“どんさん”と呼ばれていたんですよ」と、中村は笑いながら教えてくれた。

編隊を組んでいた僚機の「呑龍」がすべて撃墜され海面へと墜落……。残された、ただ1機の「呑龍」も左エンジンから真っ赤な炎を噴き上げ海面すれすれを飛んでいる……。

中村が筆者の目の前に広げて見せてくれた一枚の水彩画は、絵心のある中村が、この日の特攻の様子を描いたものだった。この墜落寸前の“瀕死の状態”にある「呑龍」の操縦席では、若き日の中村が、歯をくいしばりながら操縦桿を握っているのだ。

水彩画を見ながら、その中村の必死の形相が、目の前に突きつけられてくるように感じた。

なぜ、特攻は“失敗”したのか

あの日の特攻は何だったのか……。詳細を知りたくて、中村は帰還後、「呑龍」の特攻の記録を調べたことがあるという。

そこで、その背景がうっすらと見えてきた。

「呑龍」の編隊で出撃する1日前。

「12月13日、ミンダナオ海を埋め尽くすほどの軍艦、輸送艦が集まっていたことが分かりました。そこへ日本海軍の戦闘機数機で特攻を仕掛けたのです」

この特攻は成果を上げていた。米艦隊の旗艦、巡洋艦「ナッシュビル」に神風特攻隊の「ゼロ戦」3機、陸軍機の「隼」1機が体当たりを仕掛けた。このうち1機が、「ナッシュビル」後部へ突入し、艦艇は大炎上したという。

日本軍機のこの特攻で、「ナッシュビル」の乗組員約130人が戦死し、約190人が負傷。戦死者のなかには参謀クラスの米軍幹部が複数人、含まれていたという。

「これによって米軍の司令官が交代したのです。新しい司令官は急遽、船団のコースを変更した……。日本軍はこの大船団を見失ってしまったのです」

前日の日本軍の特攻を受け、翌12月14日、日本軍の追撃の特攻をかわすために、米艦隊は、違う島へ船団を移動させ、隠していたのだ。こう中村は分析する。

「だから『呑龍』の編隊が特攻を仕掛けた目的の地点には米の船団は1隻もいなかった。そう考えるしかありません。それなのに我が軍は、まだ、この海域に米艦隊がいると思い込んでいた。『呑龍』9機は、米軍の罠に、まんまとはまった……。これは私の推測ですが」

「呑龍」の編隊を、雲のなかに身を潜め、米戦闘機「サンダーボルト」の大軍が待ち伏せしていたという事実が、この中村の推測を裏付けている。

〈特攻隊で出撃→生還したのに「なぜ、お前は帰ってきたんだ！」と戦犯扱いに…“戦死扱い”された旧日本軍パイロットの“その後の人生”〉へ続く

（戸津井 康之／Webオリジナル（外部転載））