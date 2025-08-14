今回の参院選で躍進した参政党について、Ｘ（旧ツイッター）上で支持する投稿の拡散が公示後に急増し、高い拡散力で不支持派を圧倒していたことが、東京大の鳥海不二夫教授（計算社会科学）の投稿分析でわかった。

支持、不支持の双方の投稿を拡散していた人は、全体のわずか６％ほど。支持派は支持派、反対派は反対派の意見ばかり目にする状況が見て取れた。（上万俊弥）

「支持派」選挙前から情報を拡散・共有

鳥海教授が、５月１日から投開票日前日の７月１９日までにＸに投稿された、「参政党」の語句が入った投稿約４３０万件を「支持」と「不支持」に分類した。

投稿数や総リポスト数の推移から拡散傾向を調べた。「支持」は、５月の時点で総リポスト数が１日平均２万あり、一定の拡散力があった。６月の東京都議選以降も衰えず、参院選が公示された７月３日は９万３０００と急増。その後も高い数値で推移した。

一方、「不支持」は投稿数やリポスト数で一度も「支持」を上回ることはなかった。７月に入り、リポスト数を伸ばしたものの差は開き続け、７月１９日の総リポスト数は「支持」１７万４０００に対し、「不支持」は２万４０００と、約７倍の差がついた。

読売新聞がこれまでの取材を踏まえて背景を分析すると、支持派の間では元々、ＳＮＳで日常的に情報を拡散して共有するコミュニティーが形成されていた。参院選が公示された７月３日以降は、候補者の演説を聴衆が撮影してＳＮＳに投稿するなど活動がさらに活発化し、高い拡散力で支持を広げたと考えられる。

分析の教授「考え方が偏る『エコーチェンバー』」指摘

一方、１投稿あたりの注目度を示すリポスト数の平均は、「不支持」が「支持」を上回る日が複数あった。外国人政策を巡る参政党の候補者の発言などを批判する不支持派の投稿は局所的に拡散することはあったが、投稿数で支持派は不支持派を大きく上回っており、総量で圧倒的な差が生まれた。

また、両方の投稿を拡散していた人は、調査した全アカウントのうち約６％にすぎなかった。双方共に、異なる意見を目にする機会は少なかったとみられる。

鳥海教授は「似た意見の人たちばかりでつながるうちに、考え方が偏る『エコーチェンバー』の状況に陥っていた可能性が高い」と指摘している。

投稿元や拡散相手が、同じような政治的背景を持つ人たちのグループで完結していたことも読み取れる。

各政党の公式アカウントをフォローしている人が、どれほど参政党の情報を拡散していたかを鳥海教授が調べた結果、「支持」を積極的に拡散していたのは参政党のフォロワーが中心で、「不支持」は共産、社民、立民、れいわのフォロワーが目立った。自民、国民民主、維新では顕著な傾向はなかった。