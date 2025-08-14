Kep1er¡¢¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡ª¿·AL¡ØBUBBLE GUM¡Ù¤Ç¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÌ¥ÎÏÁ´³«
Kep1er¤¬¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¥¬¡¼¥ë¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÇK-POP³¦¤Ë³èµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ½÷¤¹¤®¡×¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¤Î´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë
8·î13Æü¤«¤é2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Kep1er¤Ï7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBUBBLE GUM¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸ø³«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¡¢ÌÔ½ë¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥²í¤Ê¾Ð¤ß¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¤¢¤Õ¤ì¤ë»ëÀþ¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Kep1er¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥¸¥ó¤Ï¸Î¾ã¤·¤¿¼Ö¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥ÈÁ°¤Çº¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢µ±¤¯ÈþËÆ¤Ç²èÌÌ¤ò°µÅÝ¡£¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¤Ï¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¤Î½ÂÂÚ¤Ë²×Î©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤Î¾õ¶·¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Á¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÇØ¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤Ø¸þ¤±¤Æ¼«¿®¤¢¤Õ¤ì¤ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥É¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¥À¥è¥ó¤ÏÂç·¿ÀðÉ÷µ¡¤ÎÁ°¤Ç¥±¡¼¥¤Î²Ð¤ò¿á¤¾Ã¤¹ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»Ñ¤Ç»ëÀþ¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤«¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂÎ¤òµ¯¤³¤·¡¢¹¥´ñ¿´¤ËËþ¤Á¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤¿¡£¥Ò¥å¥Ë¥ó¡¦¥Ð¥Ò¥¨¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤Ç°¦¤é¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯»¶¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¤«¤é¤âKep1er¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¡ØBUBBLE GUM¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¡É¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢8·î19Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥º¤äÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Kep1er¤Î7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBUBBLE GUM¡Ù¤Ï¡¢8·î19Æü18»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þKep1er ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¡Ê21¡ËÈ¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡£±þÊçÁí¿ô1Ëü3000¿Í¤«¤éºÇ½ªÅª¤Ë»Ä¤Ã¤¿9¿Í¤Ç·ëÀ®¡£2022Ç¯1·î¤Ë1st¥ß¥ËAL¡ØFIRST IMPACT¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡ØWA DA DA¡Ù¤Ï3¥«·îÍ¾¤ê¤ÇYouTubeºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¡£Æ±Ç¯9·î7Æü¤Ë¡ØFLY-UP¡Ù¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î³èÆ°±äÄ¹¤¬·èÄê¡£7¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡£