俳優イ・ジョンソク、日本2都市含むアジアファンミツアー開催決定！大切な思い出作りへ

俳優イ・ジョンソクがアジア7都市でファンミーティングツアーを開催する。

8月14日、所属事務所ACE FACTORYは、イ・ジョンソクのアジアファンミーティングツアー計画を発表した。

これによると、イ・ジョンソクがアジアのファンとさらに近づく大切な時間を過ごす。

「2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR-With：Just Like This」というタイトルのアジアファンミーティングツアーは、韓国・ソウルを皮切りに、日本・東京、大阪、台湾・台北、フィリピン・マニラ、タイ・バンコク、香港と、計7都市で順次開催される。

ツアーを開くソウルでのファンミーティングは来る9月14日、イ・ジョンソクの誕生日当日に開催され、意味深い。

イ・ジョンソクの公式ファンネーム「With」をタイトルに盛り込んだファンミーティングツアー「With：Just Like This」は、彼がいつもそばを守ってくれたファンに送るラブレターだ。今のようにありのままの姿で、お互いの隣に一緒にいようという告白だ。イ・ジョンソクとファンが一緒に作っていく大切な瞬間に招待するという意味が込められている。

（写真＝ACE FACTORY）イ・ジョンソク

公開されたメインポスターで明るい笑みを浮かべている彼は、眺めているだけでも人々をときめかせる。安らかな日常のある場面のなかで、彼の親しみやすくも愛らしい雰囲気が視線を引く。温かい魅力が感じられるポスターは、ファンとわかち合う特別な瞬間に対する期待感を高めている。

イ・ジョンソクは、去る2014年の初のファンミーティングを皮切りに、着実にファンと交流する場を用意してきた。

特に、2023年のワールドツアー「Dear. My With」を通じて11カ国のファンと顔を合わせたのに続き、2024年にはデビュー14周年を迎えて、ファンとともにしてきた時間を振り返る展示会「Invitation to With」を開催し、忘れられない思い出をプレゼントした。

さらに、日本・横浜BUNTAIで「2024 LEE JONG SUK BIRTHDAY PARTY in JAPAN-Invitation」を開催し、ファンと交流を続けた。

このように、ファンと親しく、意味深い時間を過ごしてきたイ・ジョンソクが、今回のアジアファンミーティングツアーでファンとまたどのような新しい思い出を作っていくのか待ち遠しい。

なお、所属事務所は今後公式SNSを通じて、ファンミーティングに関する詳しい情報を公開する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ジョンソク プロフィール

1989年9月14日生まれ。2010年に『検事プリンセス』でデビュー。以降、『君の声が聞こえる』『ピノキオ』『W君と僕の世界』『あなたが眠っている間に』『死の賛美』（SBS）、『ロマンスは別冊付録』（tvN）などに主演。特に『ロマンスは別冊付録』では甘い魅力の編集長役で世界のファンを魅了した。2022年のドラマ『ビッグマウス』で演技大賞を受賞。