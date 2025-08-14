「めちゃめちゃ可愛すぎでした」“元Fガール美女”が始球式に登場「やっぱユニも似合うよなー」サヨナラ勝ちで勝利の女神に
ファイターズガール時代の滝谷美夢さん。エスコンフィールドで始球式を行った(C)産経新聞社
日本ハム公式チア・ファイターズガールの元エースで、現在はタレントとして活躍している滝谷美夢さんが8月13日の日本ハムーロッテ戦（エスコンフィールド）で始球式を行った。
【画像】「ノーバンで投げたい！」元Fガールのエース美女が始球式 リベンジ誓った投稿
滝谷さんは日本ハムのユニホームを着用し、グレーのパンツ姿で登場すると、大きく振りかぶり、ワンバウンドながら捕手のミットに収まった。
この日は日本ハムがサヨナラ勝ちを収め、滝谷さんも自身のインスタで「エスコンフィールドに帰ってきたファイターズ。最高のサヨナラ勝ちで連敗ストップ！ありがとう！！」と綴ると、「エスコンフィールドでの始球式は二度目。前回よりは成長できた気がする…！でもノーバンで投げたい！悔しい！いつかまたリベンジさせてください！！」と意気込みを語った。
さらに「こんなに感動が詰まった試合で始球式ができて本当に嬉しかったです！！ありがとうございました」と感謝の思いを述べていた。
この投稿にはファンから「可愛い〜」「さすが 勝利の女神様やねー」「リアタイで見ましためちゃめちゃ可愛すぎでした」「ばりかわー やっぱユニも似合うよなー」「やっぱり美優ちゃんにはファイターズのユニフォームが似合う」「はむほー ナイスピッチでした おみゆ最高でした！」「もしかしたら、美夢さんの投球が、サヨナラ勝ちに繋がったかも」「始球式、びっくりしました ナイスピッチ」と、大きな反響が寄せられていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。