「めちゃめちゃ可愛すぎでした」“元Fガール美女”が始球式に登場「やっぱユニも似合うよなー」サヨナラ勝ちで勝利の女神に

日本ハム公式チア・ファイターズガールの元エースで、現在はタレントとして活躍している滝谷美夢さんが8月13日の日本ハムーロッテ戦（エスコンフィールド）で始球式を行った。

滝谷さんは日本ハムのユニホームを着用し、グレーのパンツ姿で登場すると、大きく振りかぶり、ワンバウンドながら捕手のミットに収まった。

この日は日本ハムがサヨナラ勝ちを収め、滝谷さんも自身のインスタで「エスコンフィールドに帰ってきたファイターズ。最高のサヨナラ勝ちで連敗ストップ！ありがとう！！」と綴ると、「エスコンフィールドでの始球式は二度目。前回よりは成長できた気がする…！でもノーバンで投げたい！悔しい！いつかまたリベンジさせてください！！」と意気込みを語った。