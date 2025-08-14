『千代田の大奥』より「千代田大奥 御花見」 楊洲周延筆 明治27年（1894） 東京国立博物館蔵 ※会期中、展示替えがあります

江戸時代、江戸城（現在の皇居）に存在した「大奥」。その歴史と文化を紹介する特別展「江戸☆大奥」が東京国立博物館で開幕した。

大奥の真の姿をひも解く

徳川将軍家の血筋を守るという使命のもと、将軍の妻である御台所（正室）や側室、その生活を支える女中たちが暮らした空間「大奥」。男性は将軍と御典医（医師）を除いて立ち入りを許可されず、女性も壁書や女中法度など厳格な規則に縛られ、社会と隔離された生活を送り続けた。

情報が遮断され、閉ざされた世界である大奥。それゆえに人々は想像を膨らませ、頭の中に“大奥のイメージ像”を作り上げた。大奥の世界は江戸時代からこれまで幾度となく娯楽小説や芝居、ドラマ、映画などで描かれてきたが、それはあくまで空想によるところが大きい。では、本当の大奥とはどのような世界だったのか。

その謎をひも解く展覧会が特別展「江戸☆大奥」だ。遺された歴史資料やゆかりの品々によって、大奥の真の姿を探求していく内容。女性たちが身に着けた衣装や愛用品も見ごたえがあるが、何より大奥の隠された史実が浮かび上がり、謎が解けていく時間が楽しい。

大奥の誕生と成り立ち

春日局坐像 江戸時代 17世紀 京都･麟祥院（京都市）蔵

現在の皇居、すなわち当時の江戸城の本丸、二の丸、西の丸に存在した大奥。その礎を築いたと伝えられているのが春日局（斎藤福）だ。春日局は三代将軍・徳川家光の乳母で、家光が将軍に就任すると同時に側室、側妾らを大奥に受け入れ、さらに御台所（正室）、側室、女中の序列を整えた。女性たちを囲いこむことで、将軍家に徳川家以外の血が入り込まないようにしたのである。

《江戸城本丸大奥総地図》（江戸時代 19世紀の制作）の展示から、大奥の構造を知ることができる。大奥の様子が細かく書き込まれた間取り図で、御台所（正室）が暮らした御殿向は黄色、男性の役人が入室できた広敷向は橙色、女中たちが居住した長局向は赤色と色分けされているのが分かりやすい。将軍が大奥に入る時に鈴が鳴らされたことから「御鈴廊下」と呼ばれる通路も記載されている。

御年寄・絵島による「絵島生島事件」とは

女中は正室や側室の生活を支えるのが主な役割だが、女中のなかにも序列があり、その最高位に位置する「御年寄」は圧倒的な権力と財力をもっていた。だが、その代償として結婚は許されず、大奥の情報を外部に出さないために「特別な事情がない限り江戸城から出てはならない」というルールが課せられていた。

御年寄で最も知られた存在が、七代将軍・徳川家継の生母・月光院に仕えていた絵島。文学や芸能作品で語り継がれる「絵島生島事件」の主人公としてご存じの人も多いだろう。絵島は増上寺へ前将軍・家宣の墓参りに赴いた際、「歌舞伎役者の生島新五郎と密会した」と疑われ、信濃国高遠藩（長野県伊那市）に流刑となった。この事件では絵島のほか、関係者約1400人が処罰されている。

《絵島没後取調覚書》には、高遠城内の囲み屋敷で幽閉生活を送る絵島の様子が記されている。「普段の食事は一汁一菜で朝夕2回であった」といった暮らしぶりのほか、「常に番人に見張られ、江戸のことを下女に対してさえ話さなかった」と、大奥の秘密を頑なに守る様子も記載されている。

妻妾ゆかりの品々を公開

特別展「江戸☆大奥」会場写真

将軍の妻妾を紹介するパートでも、よく知られた人物が次々に登場し、興味深く鑑賞することができる。桂昌院（お玉の方、幼名「玉」）は三代将軍・徳川家光の側室で、五代将軍綱吉を生み育てた女性。ただし生まれついて高貴な身分だったわけではなく、もとは京都の八百屋の娘だった。そんなお玉の方は家光に見初められ、やがて側室に。この出世ぶりが「玉の輿」という言葉の由来になっている。展覧会ではお玉の方が所用した重要文化財《振袖 黒綸子地梅樹竹模様》（前期展示：〜8/17）などが紹介されている。

瑞春院は五代将軍・綱吉の実子を生み育てた唯一の側室。綱吉は瑞春院のために当時の刺繍技術の粋を凝らした掛袱紗をあつらえ、年中行事の祝い事にあわせて贈ったという。展覧会では重要文化財に指定された《刺繡掛袱紗》全31枚（前期／後期で展示替えあり）を公開している。

重要文化財 刺繡掛袱紗 瑞春院（お伝の方）所用 江戸時代 17〜18世紀 奈良・興福院（奈良市）蔵 ※会期中、展示替えがあります

NHK大河ドラマでも描かれた天璋院（篤姫）は薩摩藩主島津家の一門、今和泉領主・島津忠剛の娘で、十三代将軍・家定の正室。婚儀からわずか1年9か月で家定と死別し、剃髪して天璋院を号とした。戊辰戦争時には島津家や朝廷に嘆願して徳川家の救済に務め、江戸総攻撃回避に尽力した。展覧会では篤姫が好んだ「雀」の紋様をあしらった《搔取 萌黄紋縮緬地雪持竹雀模様》（8/5〜8/17展示）を鑑賞できる。

展示されている大奥ゆかりの品々は、いずれも贅の限りが尽くされた麗しいものばかり。だが、彼女たちは幸せだったのか。将軍の世継ぎを生み育て上げなければいけないというプレッシャー。世継ぎの生母と正室との対立や、利害の異なる女中たちとの抗争もあった。現代ではあり得ない閉ざされた女性社会の真実と対峙すると、「大奥は歴史の中に封印されたままで良いのでは」という思いと、「史実としてしっかり学んでおかなければいけない」という思いが交差する。

特別展「江戸☆大奥」

会期：開催中〜2025年9月21日（日）

前期展示：〜8月17日（日）

後期展示：8月19日（火）〜9月21日（日）

※会期中、一部作品の展示替えあり

会場：東京国立博物館 平成館

開館時間：9:30〜17:00（毎週金・土曜日、9月14日（日）は〜20:00） ※入館は閉館の30分前まで

休館日：月曜日（9月15日（月・祝）は開館）

お問い合わせ：050-5541-8600（ハローダイヤル）

https://ooku2025.jp/

