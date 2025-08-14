BLACKPINKメンバーと公開恋愛の過去も！俳優アン・ボヒョン、理想のタイプを告白「明るくて…」

俳優アン・ボヒョンが、自身の理想のタイプを明かした。

8月13日、タレントのイ・ヨンジンが運営するYouTubeチャンネルに、アン・ボヒョンがゲスト出演した。

この日アン・ボヒョンは、「もう年も取ってきたし、結婚を…」と切り出し、「もともとあまり笑わない方だったが、この業界に入ってからよく笑うようになった。まったく笑わなかったわけではないが、笑顔があまり可愛くないと思っていたし、笑う機会も少なかった。でも、人が笑うのを見て自分も笑うと、いい気分になる」と語り、結婚についての質問に答えた。

（画像＝イ・ヨンジンYouTubeチャンネル）アン・ボヒョン

理想のタイプについて問われると、「明るくて笑顔が可愛く、礼儀正しい人が好き」と告白。しかし、イ・ヨンジンがタロットで占った結果、「今の時期や今後数年を見ても、結婚に関心がない流れが出ている」との答えが返ってきた。

アン・ボヒョンは「いい話だけしてくれるわけではないんですね」と苦笑。さらに追加で引いたカードでも「3〜4年間は生活スタイルを変えようという気持ちがない」という結果が出ると、大きくため息をついた。

信じがたい様子で「もう一枚引いてみましょうか？」と提案したが、イ・ヨンジンは「大丈夫」とし、「（結婚に）興味がない。目が向いていないということ」と断言。

（画像＝イ・ヨンジンYouTubeチャンネル）アン・ボヒョン（左）、イ・ヨンジン

するとアン・ボヒョンは、「実は結婚に対する気持ちは少し冷めていた。妹が結婚することになって、『結婚なんて、まあそういうもんだし』と思っていたけど、どうしたらいいんだ」と吐露した。

その後も「見てもらわなくてもいいけど、一枚引いてもいいですか」と食い下がり、カードを引くと、イ・ヨンジンは「時間が経てば良い縁が訪れる。ないわけではないし、結婚できないということでもない。今はまだ良いことがたくさん訪れる時期」と説明。それでもアン・ボヒョンはため息をつき、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇アン・ボヒョン プロフィール

1988年5月16日生まれ。韓国・釜山（プサン）出身。2007年にモデル活動をスタート。2014年に演技の世界に足を踏み入れ、2016年に日本でも人気を集めたドラマ『太陽の末裔』（KBS2）に出演して注目を集めた。中学・高校とアマチュアボクシング選手として活躍し、釜山の代表選手として全国大会を制したことも。2020年、ドラマ『梨泰院クラス』で見せた見事な悪役っぷりで一躍注目を浴びる。