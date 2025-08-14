「夏も色白くてすごい」本田翼、透明感際立つ肩出し＆美脚ショットを公開！「 天使が舞い降りたのかと」
俳優の本田翼さんは8月13日、自身のInstagramを更新。肩と脚が見えた姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】本田翼の肩出し＆美脚ショット
ファンからは「流石に可愛すぎる」「どこでも絵になる美人さん」「夏も色白くてすごい」「ズッキューーン!! 天使が舞い降りたのかと思った！」「ばっさー結婚して」「靴もとてもお似合いです！」などの声が寄せられました。
「流石に可愛すぎる」本田さんは「@amiparis 様からかわいい靴が届きました」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目に地面に座り込むショットを載せています。本田さんは、白いヘッドスカーフに透け感のあるトップスを着用。涼しげに肩を出しており、すらりとした美しい脚も見えています。肌の透明感が際立っている印象です。
「足細い！ 長い！ 絶対領域神！」1日の投稿でも、美しい脚を披露した本田さん。こちらでは、青い半そでシャツに黒いミニスカートのドッキングワンピースを着用しています。ファンからは「足細い！長い！絶対領域神！」「スタイル抜群の翼ちゃんのようになりたい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)