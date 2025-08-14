『イケパラ』新シリーズで「男子生徒役を演じてほしい俳優」ランキング！ 2位「横浜流星」、1位は？
学園ドラマの金字塔として多くのファンに愛され続ける『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』。魅力あふれるキャラクターや胸が高鳴る名場面は、今なお鮮やかに記憶に残ります。
All About ニュース編集部は7月17日〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「新シリーズが制作されるとしたら、男子生徒役を演じてほしい俳優ランキング」を発表します。
2位には、横浜流星さんが選ばれました。
若手実力派俳優として活躍中の横浜流星さん。切れ長の目元にシャープな輪郭、整った顔立ちは、まさに「正統派イケメン」の代表格です。ドラマや映画はもちろん、CMや雑誌などさまざまなメディアで引っ張りだこの横浜さん。作品ごとに異なる表情を見せる演技力の高さにも定評があります。青春ドラマでも、その抜群の存在感と確かな演技で、視聴者を惹きつけてくれそうですね。
回答者からは「フレッシュでクールな魅力があり、熱い青春ドラマにもぴったり」（50代男性／東京都）、「若手俳優での中でも演技力が高く自然に演じられるため」（20代女性／埼玉県）、「人気もあるし、武道も出来るのでアクションシーンなどを取り入れたりしたらかっこいいし面白そうだなと思いました」（30代女性／埼玉県）、「最高に格好良いです。令和版イケパラには絶対いて欲しいです」（50代女性／埼玉県）などの声が上がりました。
1位に選ばれたのは、高橋文哉さんでした。
大きな瞳と柔らかな童顔、愛らしい表情が魅力の俳優・高橋文哉さん。2017年には「男子高生ミスターコン」でグランプリを受賞し、注目を集めました。さらに、女性向けファッション雑誌『ViVi』（講談社）の人気企画「2021年下半期 国宝級イケメンランキング NEXT部門」でも1位を獲得。多方面でその存在感を発揮しています。回答者からは「制服が似合いそう」という声も多く寄せられており、爽やかなイメージでも支持を集めています。
回答者からは「クールな役からテンション高い役まで幅広く演じることができるから。また今の俳優の中で、断トツでイケメンだと思うから、このドラマにピッタリと感じた」（20代男性／東京都）、「ビジュアルがよい。制服も絶対似合うから」（30代女性／福岡県）、「令和のイケメンパラダイスができあがりそう。顔も制服着たときのこなれ感も表現うまそう」（20代女性／千葉県）、「年のせいか最近の若い俳優さんはあまり印象に残らなくなってしまったのですが高橋文哉さんは綺麗な顔の子だと思い印象に残っています」（50代女性／埼玉県）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:児玉 友梨)
