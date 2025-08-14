ゴンチャから爽快感あふれる『マスカット＆マンゴー』期間限定登場
ゴンチャ ジャパンは21日から31日（予定）までの期間限定で、爽快感あふれる『マスカット＆マンゴー ティーエード／ジェラッティー』を発売する。
【写真】シャリッと夏にぴったり！『マスカット＆マンゴー ジェラッティー』
台湾発祥の同店は、世界約30ヶ国で2000店以上を展開するグローバルティーカフェ。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店している。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、「いいお茶の時間」を届けている。
今回登場するのは、みずみずしく香り豊かなマスカットと、芳醇でジューシーなマンゴーを組み合わせた、さわやかなデザートティー『マスカット＆マンゴー』。ちょっぴり意外な組み合わせながら、一緒に味わうことで、それぞれのフレッシュなおいしさが引き立つ。
ベースは、すっきりとした味わいがフルーツと相性の良い「阿里山ウーロンティー」を使用。マスカットの甘みを閉じ込めたソースとゼリーに、ダイス状にカットしたマンゴー果肉を合わせ、さわやかさとフルーツの存在感が際立つ1杯に仕上げた。ラインナップは、フルーツとお茶のハーモニーをストレートに楽しむティーエードと、シャリッと食感がリッチなジェラッティーの2種類となる。
【商品情報】
『マスカット＆マンゴー ティーエード』690円（ICED／M）
みずみずしいマスカットと芳醇なマンゴーを一度に味わう、爽快感あふれるフルーツティー。すっきりとした風味の阿里山ウーロンティーに、マスカット果汁を使ったソースとゼリー、ダイス状にカットしたほどける食感のマンゴー果肉を合わせた。フルーツとお茶のさわやかなハーモニーが、夏にぴったりの1杯。
『マスカット＆マンゴー ジェラッティー』720円（FROZEN／M）
すっきりとした風味の阿里山ウーロンティーをベースに、マスカットの甘みを凝縮したソースとゼリー、芳醇でほどける食感のマンゴー果肉を合わせたフローズンドリンク。シャリッと冷たい口あたりとジューシーな果実感は、夏のご褒美にもおすすめ。ひと口ごとに広がる、さわやかな味わいを楽しめる。
※価格は全て税込
