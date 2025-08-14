好き＆行ってみたい「茨城県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「筑波山」、1位は？【2025年調査】
四季折々の自然と美しい眺望が楽しめる茨城県には、登山やハイキング、散策を通して森林浴を満喫できる場所が数多くあります。名峰から静かな森まで、個性豊かなスポットがそろっています。
All About ニュース編集部では、2025年8月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「森林浴スポット」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「茨城県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「筑波山は散歩コースも充実しているので森林浴にいいと思います」（50代男性／千葉県）、「関東平野を一望できる場所だから」（60代女性／茨城県）、「空気が綺麗な場所だから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「ネモフィラとコキアの季節に行きたいです」（40代女性／神奈川県）、「ネモフィラが有名だが、広い樹木エリアも野鳥観察が出来たりと落ち着いていて良い」（30代女性／東京都）、「音楽フェスでしか訪れたことがないので、今度は自然を感じに行きたいから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：筑波山／70票茨城県つくば市にそびえる筑波山は、標高877メートル。男体山と女体山、ふたつの峰が並ぶ姿が美しく、「西の富士、東の筑波」とも呼ばれています。春にはツツジが山肌を染め、秋には紅葉が谷を彩ります。ロープウェーやケーブルカーを使えば山頂までもあっという間で、眼下には関東平野の広がりが一望できます。
1位：国営ひたち海浜公園（樹林エリア）／80票茨城県ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園は、広大な敷地に四季折々の花が咲き誇る人気観光地ですが、樹林エリアは豊かな森と静かな散策路が魅力です。春の新緑や秋の紅葉を楽しみながら森林浴ができ、都市部からのアクセスも良好です。花畑と森林浴を一度に楽しめる希少なスポットです。
