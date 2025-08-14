「匂わせかと」元乃木坂46＆お笑い芸人の仲良しショットに「嫉妬してしまう」「普通に素敵なカップル」の声
元乃木坂46の秋元真夏さんは8月13日、自身のInstagramを更新。お笑い芸人とのまるで恋人のような写真を公開しました。
コメントでは、「笑顔似てます！！！」「普通に素敵なカップルだ」「お似合いだなぁって思ってたらみんなも言ってた」「彼女っぽい」「つ…付き合ってます…？」「おめでたいことの連鎖かも!?」「めちゃくちゃ仲良しになったね！」「これは近々スクープか？」「なんだか嫉妬してしまうお写真」「カップルみたい」「匂わせかと思ったw」など、さまざまな声が寄せられています。
「めちゃくちゃ仲良しになったね！」「よるのブランチin沖縄」と題し、写真を4枚載せている秋元さん。1〜3枚目はお笑いトリオ・パンサーの向井慧さんとのツーショットで、特に1、2枚目は写真のレトロな雰囲気も相まって、まるで“デート中”のような姿となっています。さらに「向井さんに買ってもらった海老Tシャツ ずーっと大事にします うれしぃぃ」と、向井さんからプレゼントももらったことを明かし、3、4枚目で披露しました。
バラエティー番組で共演バラエティー番組『よるのブランチ』（TBS系）で共演している2人。今回の写真は撮影オフショットでしょう。それにしても仲が良いことがよく伝わってきます。今後の2人の写真が楽しみですね。
