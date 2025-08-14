ビビアン・スー、10歳息子との2ショット公開「すっかり大きくなった」「素敵な写真」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】タレントのビビアン・スーが8月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。息子の10歳の誕生日を祝う親子ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】ビビアン・スー、10歳息子をバックハグで密着
ビビアンは「息子よ〜10歳お誕生日おめでとう」と息子の10歳の誕生日を祝福するコメントを投稿。「君の成長を見守れて、一緒に次の未知の10年に向かうことができてとても嬉しいわ」と母親としての喜びを綴り、カラフルなケーキを囲む親子の温かな誕生日ショットなど複数枚公開している。
この投稿に、ファンからは「息子さんすっかり大きくなった」「素敵な写真」「微笑ましい」「仲良し親子」「愛情たっぷり」「誕生日おめでとうございます」といった声が上がっている。
ビビアンは、2014年2月にシンガポールの実業家ショーン・リー氏と結婚し、2015年8月に第1子となる男児を出産。2023年12月に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ビビアン・スー、10歳息子をバックハグで密着
◆ビビアン・スー、息子の10歳誕生日祝う親子ショット公開
ビビアンは「息子よ〜10歳お誕生日おめでとう」と息子の10歳の誕生日を祝福するコメントを投稿。「君の成長を見守れて、一緒に次の未知の10年に向かうことができてとても嬉しいわ」と母親としての喜びを綴り、カラフルなケーキを囲む親子の温かな誕生日ショットなど複数枚公開している。
ビビアンは、2014年2月にシンガポールの実業家ショーン・リー氏と結婚し、2015年8月に第1子となる男児を出産。2023年12月に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】