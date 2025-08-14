◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、３点をリードした２回先頭のウォードに右翼へ２９号ソロを浴びると、１死三塁でレンヒーフォに右犠飛を許して１点差に迫られた。

１回表先頭の１打席目には、右翼線へ三塁打を放ち、続くベッツの左前適時打で先取点となるホームを踏んだ大谷。さらに３連敗中で、エンゼルスには昨季から６連敗中でパドレスに抜かれて２位に転落したドジャースは、スミスの１５号２ランも出て初回に３点を奪った。

リードをもらった大谷は１回裏、先頭のネトから空振り三振を奪うと、続くシャヌエルも二ゴロ。２３年３月２１日（同２２日）のＷＢＣ決勝以来の対戦となったトラウトとの２死走者なしの１打席目は、５球目まで直球で攻め、フルカウントからのスイーパーで見逃し三振を奪って３者凡退の好発進を見せた。

２回無死一塁の２打席目は空振り三振。３―０とリードした２回のマウンドは、エンゼルス時代にチームメートだったウォードに甘く入った直球を捉えられて右翼へ２９号ソロを浴びた。７月２１日（同２２日）の本拠地・ツインズ戦でバクストンに先頭弾を浴びて以来、今季２本目の被弾となった。さらに続くモンカダに左中間への二塁打を浴びると、１死三塁でレンヒーフォに右犠飛。２点を失って１点差に迫られた。

前回登板の６日（同７日）の本拠地・カージナルス戦では今季８試合目の登板で最長で最多の４回５４球を投げ、２安打１失点、８奪三振の好投を見せた。大谷のコンディションが良好であることから、この日の試合前にロバーツ監督は５イニングを投げる予定であることを明かしていた。２３年８月９日（同１０日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来７３５日ぶりの白星にも期待がかかっている。

打っても４試合連続でリーグトップの４３本塁打を放っており、自己最長で球団記録に並ぶ５戦連発が出るかにも注目が集まっている。